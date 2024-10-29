新华社拉萨10月29日电 题：324米！我国科学家成功钻取全球中低纬度冰川最长冰芯

新华社记者魏冠宇、刘洲鹏、姜帆

全球中低纬度最大冰川——普若岗日冰原再传捷报！

继9月30日我国科学家宣布探明位于西藏那曲市双湖县境内的普若岗日冰原是青藏高原上最厚的冰川，10月29日，科考现场又传来新进展：我国科学家打破世界纪录，在此钻取了全球中低纬度冰川最长的冰芯，长达324米。

今年9月，第二次青藏科考团队为普若岗日冰原测厚，在10号冰川海拔6100米处意外测得，冰原目前已知厚度最大处近400米。

9月11日晚，科考人员在10号冰川的冰穹C作业点开机钻取冰芯。

然而钻取工作后续进展并不顺利。近两个月来，我国科学家在该点先后选取了两个孔位，但由于深层冰体结构复杂，分别在95米处、158米处发生卡顿，钻取工作陷入停滞。

摆在现场科考人员面前的是一道选择题：带着成功钻取的已有深度冰芯返回，它已为解释藏北区域冰川变化情况提供了大量的一手材料；还是继续留守冰原现场，重新打孔钻探，争取钻出更长冰芯？

“这次冰原科考投入了大量资源和精力，如果还有一线希望，我们将争取打出透底冰芯。”中国科学院青藏高原研究所副所长徐柏青说。

徐柏青（右）在指导科考队员打钻（9月11日摄）。新华社记者 姜帆 摄

普若岗日冰原位于羌塘国家级自然保护区核心区域，由于全球变暖，目前正处于退缩状态。

为更全面地了解全球气候变暖对冰川的影响，经过反复斟酌，科考人员决定重新打孔钻探。

10月16日，国产钻探设备在冰穹C作业点的第三个钻孔开机。

连日来，徐柏青带领着团队在海拔6100多米的冰原顶部安营扎寨、顶风冒雪，最终以324米的长度打破世界纪录，成为全球中低纬度冰川最长冰芯。

徐柏青（右二）和同事从钻头中取出钻取的冰芯（9月11日摄）。新华社记者 姜帆 摄

此前，这一纪录由位于西藏阿里地区西昆仑山的古里雅冰帽保持。中美两国科学家1992年在这里钻取了一根长达308.6米、年代跨距超70万年的冰芯。

本次科考还在另一个点位成功钻取了172米透底冰芯。徐柏青介绍，透底冰芯是指从冰川表层一直打到底部与岩石层交界处的冰芯，对研究冰川形成年代和底部活动情况有重要意义。

科学家介绍，冰川一旦融化，其封存的地球历史记录也将消失，因此钻取、保存冰芯尤为重要。

拼版照片：上图为2009年6月拍摄的普若岗日主峰（新华社发 车刚摄）；下图为2024年9月4日拍摄的普若岗日主峰（新华社记者姜帆摄）。对比可以看出普若岗日主峰下的冰原消融严重。新华社发

普若岗日冰原20世纪被我国科学家发现后，成为国际青藏高原研究的新热点。

“通过测厚、取芯，可以更好地审视这个中低纬度地区最大冰原正在发生的变化和所记录的环境变化，从而更全面了解全球气候变暖对冰川的影响。”第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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