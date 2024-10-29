截至9月末境内股票市场共有上市公司5363家
2024年10月29日18:48 | 来源：新华社
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中国上市公司协会日前发布的数据显示，截至9月30日，境内股票市场共有上市公司5363家，沪、深、北证券交易所分别为2271、2839、253家。
分股份类型统计，仅发A股公司5132家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家。
分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比27%、73%。分行业看，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三甲。按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为871、710、694家，汇集42.42%的上市公司。
9月当月，境内市场新增首发上市公司10家，首发募资总额56.19亿元；退市5家。（记者姚均芳）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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