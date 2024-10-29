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业界：健康理念深入人心 理性饮酒得到认同

2024年10月29日19:35 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （记者孙博洋）29日，作为2024年全国“消费促进年”系列活动的重要组成部分，第111届全国糖酒商品交易会在深圳举行。

在本届糖酒会上，白酒行业如何保持健康可持续发展，面对消费新趋势行业如何应对等议题成为热点议题。

对此，衡水老白干销售公司总经理贺延昭表示，针对当前白酒市场的新竞争态势，衡水老白干认为一定要做好“价值增长”，以应对当下存量竞争时代。

他介绍，在产品价值层面，要坚守香型价值，继续致力于提升产品品质，以满足消费者对高品质白酒的需求。

在商业价值层面，要保持长期主义、聚焦核心市场、核心动作，聚焦突破，夯实根据地市场，深挖价值，做好传播；优化商业体系，为五大相关方提供更优质的服务和赋能，形成认同体系。

在社会价值层面，要秉承“传承千年匠心，酿造美好生活”的企业使命，实现经济效益和社会效益的双增长，对社会负责，对消费者负责。

近年来，大众对健康的重视程度愈来愈深，理性饮酒健康饮酒的理念被广泛认同。

对此，贺延昭表示，一是坚守香型价值，提升产品品质，确保消费者能够享受到不上头、健康舒适的产品；二是积极开展健康+体育的营销互动模式，深度关联核心人群，倡导健康生活方式。

据贺延昭介绍，在河北，老白干围绕健康做了一系列的地面的活动，特别是运动类，覆盖到了网球、羽毛球、乒乓球等运动项目，通过倡导健康的生活方式，推广健康理念。

(责编：王仁宏、吕骞)
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