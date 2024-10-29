人民网北京10月29日电 （记者孙博洋）10月28日，全国数据标准化技术委员会（以下简称“全国数标委”）成立大会暨第一次全体委员会议在京召开。

会上，国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，要充分认识数据标准的重要性。数据标准是数据工作体系的重要组成部分，对于筑牢数据经济根基、激活数据潜能、释放数据价值、抢抓发展机遇、构筑数据领域国际竞争新优势具有重要作用。面对新形势新情况新要求，要守正出新、锐意进取，切实做好数据标准化工作，扎实开展数据标准建设。要着力构建数据标准化工作的良好生态，加强理论学习，加快标准制定，注重标准推广实践，密切团结专家，深化国际合作，把全国数标委建成共商合作、共促发展、共享成果的工作交流平台。要发挥人才荟萃、智力密集的优势，多出标准，出好标准，为数据标准化工作和我国数据事业发展贡献力量。

会议审议通过了全国数标委章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件，以及全国数标委2024-2025年工作要点、下设工作组组成方案。

本次会议由国家市场监督管理总局、国家数据局指导，全国数据标准化技术委员会主办，全国数据标准化技术委员会秘书处（中国电子技术标准化研究院）承办。

(责编：王仁宏、吕骞)

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