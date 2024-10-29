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市场监管总局发布“双11”网络促销合规提示

2024年10月29日19:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为维护“双11”期间网络交易秩序，保护消费者合法权益，市场监管总局近日向主要电商平台发布《“双11”网络集中促销合规提示》。

据市场监管总局相关负责人介绍，此次发布的合规提示主要分为八方面内容：

一是严格落实主体责任。切实落实审查核验义务，加大对平台内经营者的主体信息抽查比例，确保经营者主体信息真实有效。严格落实信息公示义务，提升线上经营行为透明度和公平性。

二是严格规范促销行为。严格禁止“二选一”等违法行为，公平有序参与市场竞争。围绕促销工具、折扣展示、优惠发放、结算支付等关键环节，全链条优化促销规则，保障活动规范、透明。严禁不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为。

三是严格加强广告内容审核。完善广告业务登记、审核、档案管理，重点规范医疗美容、明星代言等广告行为，防范、制止违法广告。

四是严格规范直播营销行为。建立健全直播营销行为管理规范，强化对平台内主播及其经营活动的审核监测，重点把控直播商品的质量，强化对直播选品、直播卖点等环节的审核把关，及时处置直播营销中发生的违法违规行为。

五是严格加强商品管控。健全完善商品质量管控制度和措施，严格商品信息发布审核，进一步加强对平台内经营者商标、专利等注册或授权信息的核查，严格执行问题商品处置规则。认真开展实时巡查，及时下架或删除违法违规产品链接。

六是及时妥善化解网络消费纠纷。畅通消费者投诉举报渠道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。督促平台内经营者遵守网络购物七日无理由退货、产品“三包”等规定。

七是保障平台内经营者合法权益。提升相关平台规则的透明度，认真听取商家意见，及时优化完善相关规则，充分尊重商家自主经营权。健全商家申诉机制，及时回应商家合理诉求。

八是强化政企沟通协作。发现违法违规问题，主动、及时向所在地县级以上市场监管部门报告，形成平台自治与政府监管的良性互动，共同引导平台内经营者增强守法经营意识。

市场监管部门提示，“双11”期间，广大消费者应当理性消费，增强维权意识，遇到违法行为及时向市场监管部门或有关主管部门投诉举报，依法维护自身合法权益。

(责编：王仁宏、吕骞)
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