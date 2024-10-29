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业界：酱酒品牌化和行业集中度趋势加快

2024年10月29日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （记者孙博洋）29日，作为2024年全国“消费促进年”系列活动的重要组成部分，第111届全国糖酒商品交易会在深圳举行。

据主办方介绍，全国糖酒会是业内人士思维碰撞、信息沟通的重要平台，本届糖酒会展览总面积达20万平方米，吸引了超4000家国内外食品和酒类厂商参展。在为期三天的第111届糖酒会期间，将围绕酒类行业和食品行业两大主线配套组织举办超30场专业论坛活动。

在本届糖酒会上，业界对白酒行业发展尤其是酱酒的发展十分关注。

湖南武陵酒业总经理张毅超表示，当前酱酒有两大趋势，一是品牌化和集中度趋势发展非常快；二是酱酒降价幅度非常大。

他认为，造成酱酒降价幅度大的原因之一就是本轮酱酒品类起势太快，基础不扎实造成的。

张毅超表示，在经历了经济及消费影响后，这轮酱酒热降温后，酱酒行业正处于向平稳方向发展的阶段。他认为，这种趋势对于真正的有品质的做品牌的酱酒企业，慢一点、稳一点，可能是更好的机会。

业内人士认为，因为酱酒香型复杂、工艺复杂、整体的生产周期长，各方面成本高，给消费者一种高品质的感觉，但前几年的酱酒品类爆发式增长，造成了行业内鱼龙混杂，这对行业发展是不利的。

对于白酒市场营销，张毅超表示，白酒行业内同质化竞争越来越激烈，很多品牌做的还是渠道商、经销商、专卖店的工作，而现在，要想产生销售，要做消费者的工作，目前很多企业已经意识到这个问题了。

近年来，随着品牌和行业集中度的提高，不少地方性白酒企业都有了走向全国化的规划和动作。

对于地方白酒如何走向全国化的问题，张毅超表示，一个稳固的基地市场和一个高占有率的省会市场，是地方性白酒实现板块化和走向全国性白酒的基础和唯一路径，所以目前我们还是以常德和长沙这两个基地市场为核心在打造。

(责编：王仁宏、吕骞)
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