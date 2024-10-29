人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

AI技术赋能产业升级 点亮生活新品质

人民网记者 王绍绍
2024年10月29日19:09 | 来源：人民网
小字号

智慧道路管理、文本一键生成、AI体育解说……近年来，我国的AI产业蓬勃发展，AI技术深入各行各业，不仅助力培育新质生产力，更为高质量发展注入了强劲的动力。

三星堆博物馆利用三维数字化技术，对文物碎片进行精准建模，借助AI算法，模拟专家对文物的拼接思路和过程，从而实现了多个文物碎片的快速对比和拼接，大大提高了文物修复的效率，确保修复过程的准确性和安全性；苏东坡数字人项目通过AI技术，将文旅IP与各地文旅资源深度融合，构建了一个中华文化IP生态平台，为文旅产业带来了新的增长点和活力。

业内专家表示，数字经济已不再是单一产业，而是一种技术驱动下的新型经济要素和发展方式，它代表了国家治理和市场的整体升级。当前，数字经济已经经历了“数字平台阶段”，正在向“数字智能时代”迈进。在这一背景下，“人工智能+”将带来大量的新发展机遇和挑战，推动各行各业实现数字化转型和智能化升级。

在科技企业的推动下，AI技术正不断突破边界，为人们的生活带来更多便利。以荣耀为例，其近日正式发布了行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统——MagicOS 9.0。该系统通过进一步加持平台级AI内核的大模型能力，实现了在不同设备上的灵活部署。全新的YOYO智能体能够基于对用户行为习惯的学习以及当前使用情景的感知，精准理解用户需求，并自主操作、调取手机上的各类资源与三方服务，以满足用户的多样化需求。

荣耀终端有限公司CEO赵明表示，MagicOS自诞生之初，就确立了打造属于未来的操作系统、构建AI OS的定位。从MagicOS 8.0以平台级AI打造意图识别人机交互新范式，到MagicOS 9.0以AI智能体技术开启“自动驾驶”新时代，荣耀凭借持续进化的AI能力，不断引领行业创新，为用户带来前所未有的体验。

同时，业内专家也表示，先进的人工智能在算力、算法、应用场景和数据都能有效配置的前提下，才能不断产生更有竞争力的业务。因此，必须充分把握数字经济的内在创新规律，市场化地推动协同创新。

上海市在这方面有着亮眼表现，该市积极将人工智能作为着力发展的三大先导产业之一，加快建设人工智能“上海高地”。通过推动数字产业化、产业数字化，以及虚拟经济和实体经济的深度融合，围绕“2+（3+6）+（4+5）”产业体系，构建了一批新的增长引擎，推动了人工智能技术在各行各业的广泛应用，加快了打造人工智能世界级产业集群的步伐。

“人才是推动AI产业发展的重要力量。”业内专家建议，应整合各方资源，布局战略性、前瞻性基础研究，推动国家级高质量训练数据的开放和共享。同时，要积极推动人工智能领域拔尖创新人才的培养，加大应用型人才的培训力度，为AI产业的持续发展提供坚实的人才保障。

上述专家建议，应聚焦“小切口，大纵深”，推动大模型的垂直化、产业化落地。鼓励企业在定制AI前，做好知识管理，将企业大数据平台升级为企业知识平台，加快引导企业将大模型与数字化业务系统深度结合，同业务流程相结合，从而充分发挥大模型的价值，推动企业的数字化转型和智能化升级。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部印发通知进一步加强财政总会计核算管理
　　人民网北京10月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步加强财政总会计核算管理，充分发挥财政总会计职能作用，更好支撑财政管理各项工作顺利开展，近日，财政部印发通知进一步加强财政总会计核算管理。 有关事项通知如下： 一、充分发挥财政总会计职能作用 《财政总会计制度》（以下简称《制度》）夯实完善了以收付实现制为基础的预算会计，建立了以权责发生制为基础的财务会计，财政总会计以“平行记账”方式对财政经济业务事项进行核算管理。…
三部门就调整学生资助政策有关问题答记者问
　　人民网北京10月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、教育部、人力资源社会保障部发布关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知。财政部、教育部、人力资源社会保障部有关司局负责人就本次学生资助政策调整的背景意义、调整原则、主要内容、落实要求等问题回答记者提问。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部