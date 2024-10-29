人民网记者 王绍绍

智慧道路管理、文本一键生成、AI体育解说……近年来，我国的AI产业蓬勃发展，AI技术深入各行各业，不仅助力培育新质生产力，更为高质量发展注入了强劲的动力。

三星堆博物馆利用三维数字化技术，对文物碎片进行精准建模，借助AI算法，模拟专家对文物的拼接思路和过程，从而实现了多个文物碎片的快速对比和拼接，大大提高了文物修复的效率，确保修复过程的准确性和安全性；苏东坡数字人项目通过AI技术，将文旅IP与各地文旅资源深度融合，构建了一个中华文化IP生态平台，为文旅产业带来了新的增长点和活力。

业内专家表示，数字经济已不再是单一产业，而是一种技术驱动下的新型经济要素和发展方式，它代表了国家治理和市场的整体升级。当前，数字经济已经经历了“数字平台阶段”，正在向“数字智能时代”迈进。在这一背景下，“人工智能+”将带来大量的新发展机遇和挑战，推动各行各业实现数字化转型和智能化升级。

在科技企业的推动下，AI技术正不断突破边界，为人们的生活带来更多便利。以荣耀为例，其近日正式发布了行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统——MagicOS 9.0。该系统通过进一步加持平台级AI内核的大模型能力，实现了在不同设备上的灵活部署。全新的YOYO智能体能够基于对用户行为习惯的学习以及当前使用情景的感知，精准理解用户需求，并自主操作、调取手机上的各类资源与三方服务，以满足用户的多样化需求。

荣耀终端有限公司CEO赵明表示，MagicOS自诞生之初，就确立了打造属于未来的操作系统、构建AI OS的定位。从MagicOS 8.0以平台级AI打造意图识别人机交互新范式，到MagicOS 9.0以AI智能体技术开启“自动驾驶”新时代，荣耀凭借持续进化的AI能力，不断引领行业创新，为用户带来前所未有的体验。

同时，业内专家也表示，先进的人工智能在算力、算法、应用场景和数据都能有效配置的前提下，才能不断产生更有竞争力的业务。因此，必须充分把握数字经济的内在创新规律，市场化地推动协同创新。

上海市在这方面有着亮眼表现，该市积极将人工智能作为着力发展的三大先导产业之一，加快建设人工智能“上海高地”。通过推动数字产业化、产业数字化，以及虚拟经济和实体经济的深度融合，围绕“2+（3+6）+（4+5）”产业体系，构建了一批新的增长引擎，推动了人工智能技术在各行各业的广泛应用，加快了打造人工智能世界级产业集群的步伐。

“人才是推动AI产业发展的重要力量。”业内专家建议，应整合各方资源，布局战略性、前瞻性基础研究，推动国家级高质量训练数据的开放和共享。同时，要积极推动人工智能领域拔尖创新人才的培养，加大应用型人才的培训力度，为AI产业的持续发展提供坚实的人才保障。

上述专家建议，应聚焦“小切口，大纵深”，推动大模型的垂直化、产业化落地。鼓励企业在定制AI前，做好知识管理，将企业大数据平台升级为企业知识平台，加快引导企业将大模型与数字化业务系统深度结合，同业务流程相结合，从而充分发挥大模型的价值，推动企业的数字化转型和智能化升级。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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