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第七届进博会将首次举办上海会议活动

2024年10月29日20:23 | 来源：新华网
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　　新华社上海10月29日电（记者周蕊、雷蕾）第七届中国国际进口博览会即将开幕，为更好发挥进博会和虹桥国际经济论坛开放平台作用，上海将在虹桥国际经济论坛的整体框架下，首次策划举办第七届进博会上海会议活动。据悉，上海将推出“1+2+89”场会议活动，为各参展参会主体搭建互动交流和合作平台。

　　上海市政府副秘书长刘平介绍，进博会上海会议活动将以“进一步全面深化改革、推动高水平对外开放”为核心主题，着力办好1场主题推介和2场虹桥论坛分论坛。其中，虹桥国际开放枢纽建设分论坛暨2024虹桥HUB大会以“加快提升虹桥国际开放枢纽辐射能级 全面培育发展新质生产力”为主题，将紧扣“人工智能+”“走出去”和“低空经济”展开3场闭门会，聚焦高水平双向开放，谱写虹桥国际开放枢纽长三角创新协同新篇章。

　　11月6日至8日，进博会场馆周边还将举办89场主题会议、闭门会、圆桌会、成果发布会及双边会见等活动。上海会议活动将围绕稳步扩大制度型开放、培育外贸新动能、投资合作新机遇、优化区域开放布局、服务企业高质量“走出去”、科技创新与新质生产力、绿色低碳与可持续发展、新型消费的趋势与前沿等8个议题，开展交流研讨。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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