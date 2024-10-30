神舟十九号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心举行。人民网记者 黄帆摄

人民网酒泉10月30日电（记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日1时37分，神舟十九号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁圆梦园广场举行。1时38分，中国载人航天工程总指挥、空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部总指挥长许学强下达“出发”命令，蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员领命出征。

目前，神舟十八号航天员乘组进驻空间站已满六个月，正在积极准备迎接即将到来的神舟十九号航天员乘组。

神舟十九号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心举行。人民网记者 黄帆摄

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