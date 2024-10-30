神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功 浩瀚太空首次迎来中国“90后”访客
2024年10月30日05:14 | 来源：新华网
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新华社酒泉10月30日电（记者李国利、刘艺）10月30日凌晨，神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功，浩瀚太空首次迎来中国“90后”访客。
当日凌晨4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。
执行神舟十九号载人飞行任务的航天员乘组由蔡旭哲、宋令东、王浩泽3名航天员组成。其中，航天员宋令东、航天员王浩泽为首次执行飞行任务的“90后”。
据中国载人航天工程办公室介绍，飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十九号航天员乘组将与神舟十八号航天员乘组进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，神舟十九号航天员乘组将进行多次出舱活动，开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实（试）验与应用，完成空间站碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务。
这次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第4次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第33次发射任务，也是长征系列运载火箭的第543次飞行。
目前，空间站组合体已进入对接轨道，工作状态良好，满足与神舟十九号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。
(责编：卫嘉、白宇)
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