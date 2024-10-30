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各地经济“三季报”亮点多（锐财经）

本报记者 汪文正
2024年10月30日05:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　为大力培育发展修造船产业，山东省荣成市近年来加快产品结构优化升级、加大优质海工资源盘活力度，强化产业链合作，增强了相关企业的市场竞争能力。图为10月29日，荣成市石岛管理区海工装备产业基地船坞内，大型船舶正在加紧制造。
　　李信君摄（人民视觉）

　　近期，全国多数省份经济运行“三季报”陆续出炉。截至10月29日，已有28个省、自治区、直辖市公布今年前三季度地区生产总值（GDP）相关数据。经济总量方面，广东、江苏GDP逼近10万亿元大关。增速方面，西藏、重庆、甘肃、内蒙古等地领跑。总体看，多数省份前三季度经济运行平稳。

　　

　　经济大省“挑大梁”

　　从相关省份经济运行“三季报”来看，今年以来，经济大省为稳增长发挥了关键支撑作用。

　　看总量——广东前三季度GDP达99939.18亿元，已接近10万亿元，稳居全国榜首。紧随其后的江苏前三季度GDP达97744.3亿元；山东前三季度GDP达71981亿元；浙江前三季度GDP达62618亿元。河南、四川前三季度GDP也超过4万亿元。

　　看增速——前三季度，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等6省份GDP同比增速分别为3.4%、5.7%、5.6%、5.4%、5%和5.3%。华东师范大学城市发展研究院院长曾刚认为，除广东外，其余5省前三季度经济增速均高于4.8%的全国平均水平，反映了中国经济基础扎实、整体形势稳定。

　　看外贸——前三季度，广东外贸占全国外贸的20.9%，规模和比重继续稳居全国第一；货物进出口同比增长11.1%，较全国平均水平快5.8个百分点，对全国外贸进出口增长的贡献率达41.5%，在全国外贸大局中发挥了“主力军”作用。

　　看工业——前三季度，山东规模以上工业增加值同比增长8.2%，其中装备制造业增加值同比增长8.8%；江苏规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高新技术产业产值占规模以上工业比重超50%；浙江38个工业行业大类中的31个行业增加值同比增长，民营企业规上工业增加值同比增长8.6%。

　　中西部省份加速追赶

　　记者梳理各省份经济“三季报”发现，中西部地区不少省份在区域经济高质量发展中加速追赶，与东部沿海地区的差距不断缩小。与上半年增速相比，安徽、河南、江西、西藏、甘肃、陕西等省份前三季度增速加快。

　　西藏固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、一般公共预算收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入等指标增速位居全国第一；贵州旅游接待总人数、旅游总收入同比分别增长11%、14.8%；重庆新能源汽车产量达59.43万辆、同比增长1.3倍，集成电路产量达53.23亿片、同比增长1倍，经济增速在4个直辖市中实现领跑……细看“三季报”，西部省份经济发展亮点不少。

　　投资是中部经济增长的重要引擎。前三季度，河南工业投资延续今年以来的两位数增长态势，同比增长21.8%，比上半年快3.4个百分点；湖北制造业投资同比增长15.9%，其中通用设备制造业投资、专用设备制造业投资增速均超过30%；安徽基础设施投资同比增长8.9%，比上半年快0.7个百分点；湖南高技术产业投资增长3.6%，比全部投资快1.3个百分点。

　　“两重”“两新”持续发力

　　展望四季度，“两重”“两新”将持续作为各地稳增长的重要抓手。

　　“两重”，就是要发行好超长期特别国债，支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。“两新”，就是要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。业内人士认为，无论是“两重”还是“两新”，都是既利当前又惠长远的战略部署。

　　国家发展改革委有关负责人此前介绍，“两个1000亿元”（1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单）提前批次的项目清单按程序已经下达，将抓紧推动项目加快开工、加快建设，争取在年内尽快形成实物工作量。

　　从各地情况看，北京市级层面四季度将提前下达2025年市政府固定资产投资100亿元，相关资金主要聚焦科技创新、现代化产业、重点基础设施等领域；山东聚焦推动设备更新项目落地，将统筹推动6570个设备更新储备项目，680个产业链高质量发展重大项目加快建设，培育增长新动能；广西对重点方向领域的设备投资500万元（含）以上的技术改造项目给予投资补助、贷款贴息等支持。

　　今年前三季度，中国国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。东方金诚首席宏观分析师王青认为，伴随一揽子增量政策发力显效，宏观经济供需两端将迎来不同程度改善，四季度GDP增速有望上升，进而实现全年经济增长目标。

(责编：卫嘉、白宇)
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