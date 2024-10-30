梁 明

今年前三季度，我国外贸发展成绩优异，新动能加速培育，货物贸易进出口总额、出口额和进口额均创下历史同期新高，国际市场份额持续增加，我国出口对全球出口增长贡献率位列第一。

外贸新动能已经成为拉动我国外贸增长的核心动力。

外贸产品新动能不断增强。当前国际市场对高端化、绿色化、智能化新产品需求不断释放，增长前景广阔。前三季度，符合这些趋势的集成电路、汽车、船舶、电脑、家用电器等创新商品，成为拉动我国外贸增长的主力，五类商品对我国外贸出口的贡献率分别为17.9%、13.8%、13.7%、10.9%和8.2%。

外贸方式新动能不断增强。外贸新业态新模式成为帮助企业开拓国际市场的重要工具。前三季度，跨境电商出口占我国出口总额的比重达到8.0%，较2023年增加0.3个百分点。在相关政策支持下，我国市场采购、保税维修、保税再制造等新业态新模式蓬勃发展。

当前外部环境复杂多变，我国外贸稳定增长的压力仍然较大。在此背景下，我们要继续加快培育外贸发展新动能，持续深化外贸领域体制机制改革，构建与贸易新业态新模式相适应的制度体系。

引导企业加大研发投入，持续推出符合国际市场最新需求的新产品。高端化、智能化、绿色化的新供给可以创造新的市场需求。要发挥中国制造业完备的优势，支持企业持续加大研发投入，发挥高技术供给对国际市场需求的牵引作用。

构建与贸易新业态新模式相适应的制度体系。持续完善跨境电商等新业态新模式监管制度，提升监管数字化水平，建立跨部门监管数据共享机制，优化联合监管效率和通关流程。创新多元融合发展机制，探索推动“跨境电商+市场采购贸易”“中欧班列+市场采购”“中欧班列+跨境电商”等多种贸易新业态新模式融合发展。

持续推动外贸体制改革，不断优化外贸体制机制，构建起合理、高效的外贸制度框架，为外贸健康持续发展提供重要的制度保障。

（作者为商务部研究院外贸所所长）

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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