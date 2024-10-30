本报记者 欧阳洁

繁忙的成都国际铁路港。

白桂斌摄

数据来源：海关总署

港珠澳大桥海关关员对出口汽车进行监管。

俞 波摄

外贸是我国开放型经济的重要组成部分，也是畅通国内国际双循环的关键枢纽。

习近平总书记近日在安徽考察时强调，扎实推进内外贸一体化改革，加大吸引外资、稳定外资力度，加快培育外贸新动能。

党的二十届三中全会《决定》提出，“深化外贸体制改革”“打造贸易强国制度支撑和政策支持体系”。

今年以来，我国外贸进出口稳定增长，结构持续优化，进出口总值创出新高，货物贸易展现出较强韧性和市场活力，呈现量增、质优、份额稳的特点。中国外贸新动能体现在“中国创新”的活力中，承载在通江达海、昼夜不息的航线上，也蕴含在每天2000万件快速往来的跨境电商、跨境邮件快件包裹里。

近日，记者深入江苏、浙江、广东、重庆、四川五省市，通过对数十家进出口企业的实地走访，探寻我国进出口稳定增长的密码，感受中国外贸发展新动能新优势。

——编 者

据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%，历史同期首次突破32万亿元。

今年以来，随着企业持续加大研发投入，不断突破核心技术，越来越多智能制造产品在品质、性能等方面实现突破，国际市场竞争力增强。外贸新业态新模式快速发展，海关等部门创新监管服务方式，为外贸稳增长提供了有力支撑。在各种有利因素集聚下，一定能够实现全年外贸发展目标。

产品创新——

数字化、智能化转型，夯实外贸产业基础

广东中山，中国家电的重要产地之一。

在广东伊莱特电器有限公司智能车间和成品仓储区里，入库、出库等实现全流程智能操作。

从全自动落料机械手到无人化全自动生产线，从成品自动码垛到AGV智能仓储物料配送，伊莱特正在全力打造智能制造应用车间。“今年我们尝试组建数字化产业带，从企业内部数字化向合作厂家、产业链上下游延伸，打造自动、高效、无人化生产车间，提升产品竞争力，带动小家电产业集群迎来新一轮的出口增长。”公司副总经理李成武说。

“10多年来，伊莱特专注研发制造智能电饭煲，依托不断升级的创新技术与始终坚守的匠心品质，成为电饭煲生产领域中的领先者。”李成武介绍，公司注重技术创新和产品质量，每年研发支出与营业收入占比超过5%。截至目前，伊莱特共有有效专利认证700多项，其中实用新型专利273项，外观设计专利423项。

伊莱特不断提升品牌含金量，拓宽销售渠道，打通国内国际两个市场。目前，公司出口网络遍布南北美洲、欧洲、亚洲、非洲等30多个国家和地区。今年前三季度，出口总值近7亿元人民币，同比增长20%。

“智能家电是中山传统特色优势产业。家电行业通过自主创新，推动产业链数字化、智能化转型，实现了从‘产品与规模’到‘品牌与创新’的转变，产品附加值和品牌国际竞争力显著增强。”拱北海关关长詹少彤介绍。

今年前三季度，中山市出口家用电器494.6亿元，同比增长22.3%。为了支持企业“出海”，拱北海关发挥改革的牵引作用，加强海关知识产权保护和技术性贸易措施咨询服务，持续优化口岸营商环境。

广东东莞，“中国潮玩之都”。据统计，全球动漫衍生品1/4在东莞生产，中国近85%的潮玩产自东莞。

走进东莞市东秀文化传播有限公司的展厅，展柜里摆满了以吕布、敖丙、白起、干将等中国历史人物或神话人物为原型的机甲，外形酷炫、栩栩如生，这些注入了中国传统元素的现代模型玩具受到市场欢迎。

前三季度，东秀公司机甲模型出口增长20%，目前订单已经排到12月份。“无论是在国内还是国外，机甲模型的消费群庞大。伴随中国文化走向世界，海外消费者对中国原创机甲模型充满兴趣。我们的产品推出一款火一款，在海外销量增长迅猛，今年以来，我们还通过当地跨境电商平台成功开拓了东南亚市场。”东秀公司摩动核产品负责人梁展铭介绍。

文化创意产业“出海”不仅将中国产品推向外国消费者，也向世界展示了中国创意和设计理念。“目前，潮玩行业正带动东莞玩具产业进入一个新的发展时期，不少潮玩企业已实现数字化、智能化生产管理，从代加工转型升级到深度参与品牌IP的研发制造，以创新驱动行业高质量发展。”东莞海关关长潘英启说。

物流创新——

物流大通道方便快捷，助力“中国制造”通达全球

10月20日晚11点半，一列满载汽车高端电子零配件、PVC材料等货物的东盟快班准时驶入重庆团结村中心站，标志着一条全新的国际贸易通道顺利贯通。

这趟班列自广西凭祥口岸入境，抵达团结村中心站，在重庆海关所属渝州海关验放后，无缝衔接中欧班列，继续驶向欧洲，直奔波兰马拉。

作为西部陆海新通道的物流和运营组织中心，近两年重庆拓展出100余条物流新线路，越来越多的共建“一带一路”国家成为西部陆海新通道目的地。

如今，随着西部陆海新通道延伸铺展，从南非原箱进口的铬矿与“重庆造”出口汽车在重庆果园港相遇，经中老泰冷链班列进口的老挝香蕉和潼南出口的鲜柠檬在重庆实现换乘……越来越多的货物通过西部陆海新通道流通往来。

西部陆海新通道不仅是一条方便快捷的物流大通道，也成为一条充满活力的经贸大走廊。海关总署发布的数据显示，前三季度，西部地区经过陆海新通道进出口5137.9亿元，增长15%。

通过西部陆海新通道，计算机及其零部件、集成电路、汽车搭乘班列、班轮、班车跨越山海，运往世界各地。而“产业+物流”优势，也为粤港澳“湾区制造”通达全球插上了翅膀。

近日，欧洲某客户需要定制一副眼镜树脂镜片，订单从欧洲发送到位于中国广州的卡尔蔡司广州工厂。接收到订单后，工厂经过生成、打磨、清洗、染色、镀膜等多道生产工序，很快将镜片制作完成。当天下午4点，成品发往香港国际机场，搭乘当天晚上10点航班飞往欧洲，当地时间第二天上午10点，这副树脂镜片就可以准时派送到客户手中。

“广州工厂24小时不间断接收来自全球的个性化定制订单，从下单到交付最快可以实现‘72小时全球送达’，效率甚至高于集团在欧洲本地的工厂。”卡尔蔡司光学科技（广州）有限公司物流总监孙薇说，作为卡尔蔡司集团在广州全资投建的先进制造企业，卡尔蔡司光学（中国）有限公司是蔡司光学集团内产能占比最大的制造商。

从广州经香港国际机场，直接送往欧洲，树脂镜片如何实现快速通关？黄埔海关综合业务处副处长蔡羿玮介绍，海关支持建设东莞—香港国际空港中心，首创跨境安检前置，将出口货物原本需要在香港国际机场完成的安检、集拼、打板等跨境延伸到东莞，货物离开工厂最快15个小时便可装机发运。自2023年4月正式运行以来，东莞—香港国际空港中心进出口货值已突破158亿元，累计服务767家企业，进出口商品种类扩大到832种，货运量达13571.84吨。

业态创新——

发展外贸新业态新模式，集聚强劲增长势头

深圳赛维时代科技股份有限公司是一家以大数据技术驱动发展的跨境电商企业。“通过对海外消费者尺码、面料弹性等参数的长期研究和客户反馈数据，我们已搭建了超1.9万款版型数据库，为客户个性化设计、生产服装。”公司副总裁张灯莲介绍,今年上半年，公司营业收入达41.77亿元，同比增长50.65%。

“针对跨境电商‘小批量、多批次’业务模式特点，深圳海关通过寄递业务场所的集约式、信息化管理，实现跨境电商包裹‘随到随清、场内分流’，整体缩短运输时效，帮助我们拓展市场到北美及欧洲等区域的180余个国家。”张灯莲说。

运用新技术、适应新需求，跨境电商成为拉动外贸增长的新动能。上半年，我国跨境电商进出口1.25万亿元，规模创历史同期新高，同比增长13%，占我国进出口总值的5.9%。其中，出口约9799亿元，增长18.7%。

今年6月，商务部等九部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，全面推广海外仓模式无纸化备案，持续深化跨境电商综合改革，助力跨境电商高质量发展。

10月21日，广州南沙综合保税区跨境电商企业仓库内，跨境电商出口集拼全自动化流水线飞速运转，满足再次销售条件的跨境电商出口退货商品被重新理货上线。海外消费者在跨境电商平台重新选购后，这些商品将和新售商品一起合包同柜发往广州白云国际机场，随后送达海外消费者手中。

跨境网购“退货难”问题一度成为困扰消费者和跨境电商出口企业的难题。针对这一难题，广州海关创新推出海关特殊监管区域跨境电商出口集拼业务模式，支持企业将境外的出口电商退货商品退回广州南沙综合保税区，在综合保税区仓库内一站式完成拆包、分拣、上架、存储、复运出口等流程，为顺利实现二次销售创造了条件。

“针对境外退货的商品、国内采购的商品和跨境电商出口商品等不同来源的货物，广州海关推出出口集拼模式，大大提升了商品配送效率。目前公司日均出口跨境电商包裹可达12万个。”广州市品成物流有限公司总经理黄金宁说。

据广州海关统计，跨境电商出口集拼业务模式可以为企业降低物流管理成本30%。今年前三季度，广州海关特殊监管区域跨境电商出口集拼模式下进出货值约338亿元，同比增长超4倍。

关税保证保险，是海关创新税收担保改革的一项重要举措。

10月22日，全国首批跨境电商零售进口税款担保关税保证保险正式推出。当天，宁波市简诺电子商务有限公司提交申请，由保险公司开具税款担保保单，经宁波海关线上审核并完成备案，担保金额50万元，可直接用于税款额度核扣。在担保期限内，企业只需申请一次就可循环使用。

“公司主营跨境电商零售进口业务，平均每天有上千件小包裹需要缴纳跨境电商零售进口税款。此前以现金保证金作为税款担保，会占用大量流动资金。现在使用关税保证保险，能够大大减轻公司资金压力。”宁波市简诺电子商务有限公司业务负责人刘瑞强介绍，公司线上投保，当天担保审批就通过了。

监管创新——

营造更优制度环境，进出口稳增长有支撑

党的二十届三中全会《决定》提出，“加快内外贸一体化改革，积极应对贸易数字化、绿色化趋势。推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境。”

在四川成都市青白江区的成都国际铁路港，装载TCL半成品液晶电视及配套散件的集装箱将搭乘中欧班列运往波兰。

“看中成都国际铁路港高效运输体系，我们构建‘成都+欧洲’双工厂生产组织模式。”TCL光电科技（成都）有限公司相关负责人介绍，TCL成都工厂生产模组并配套供应其他电子散料，经中欧班列运至波兰工厂组装成品，整机产出后3天内可送达欧洲各国市场。未来公司将成为TCL面向我国西部市场及中亚、西亚、中欧、中东欧市场的重要消费类电子产品制造基地。

成都海关数据显示，今年前9个月，四川进出口总值7510.6亿元，创历史同期新高，笔记本电脑、集成电路出口位于全国前列。

“随着西部（成都）科学城、天府实验室等重大平台加快建设，四川科技研发创新优势将进一步显现。我们也将有针对性地推出监管创新举措，为外贸产业发展注入更强劲的动能。”成都海关副关长方祥介绍。

在广州，黄埔全球供应链中心通过关地企合作共建，实现“跨境物流+通关服务”一站式监管服务。“我们将海关监管嵌入企业物流链、产业链，支持重点企业打造集团式、区域性全球供应链中心，促进生产要素创新性配置。”黄埔海关所属萝岗海关关长刘化冰说。

捷普电子（广州）有限公司物流经理田芳说：“黄埔全球供应链中心给物流供应链降本提速，理货人工成本是海外的1/5，仓储成本是海外的1/3，效率也大大提升了。我们真切地体会到了改革带来的实惠和便捷。”

各地海关持续推进智慧海关建设和“智关强国”行动，不断优化营商环境，提高监管效能和服务水平。

近日，在南京海关所属太仓海关监管下，欧亚瑟水艺（太仓）有限公司一批室外庭院水处理设备通过“联动接卸”模式顺利出口德国。

“上海海关和南京海关创新沪太通关一体化‘联动接卸’监管新模式，把太仓港作为洋山港的延伸，企业在太仓海关完成一次申请，就能在上海洋山港口岸快速出海，每个集装箱能节省约400元的物流运输成本。”欧亚瑟水艺（太仓）有限公司关务经理席丽倩说。

“我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素累积增多，四季度进出口稳增长是有基础、有支撑的。我国经济将持续稳定向上、向优、向好，我们有条件、有信心实现全年外贸质升量稳的目标。”海关总署副署长王令浚表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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