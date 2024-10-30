韩 鑫

过去的两个月里，记者奔赴大江南北，走访多座产业地标：鞍钢博物馆里的黑白照片、克拉玛依石油纪念广场上的油泡雕塑、一汽红旗文化展馆中的历代样车、东方电机厂区广场上巨大的水电机组转轮……这些地标清晰刻画出产业向上攀升、向新而行的坚实足迹。

中国制造何以由小到大、由弱到强？采访故事里，潜藏着问题的答案。

挺起创新脊梁，才能实现拔节生长。无论是实现“从0到1”的突破，还是从追跑迈向并跑甚至领跑，锚定科技自立自强、坚持创新引领是关键所在。瞄准“卡脖子”技术攻关，坚持“所有零件自己造”，助力一汽品牌价值不断攀升；破解超稠油开采难题，探索开发管理新模式，让中国石油在戈壁滩上建起石油城……实践告诉我们，只有不断增强自主创新能力和实力，努力实现关键技术自主可控，才能把发展主动权牢牢把握在自己手上，不断迎头赶上、弯道超车。

迈开转型的步子，才能持续焕发活力。传统产业产品市场广、产业规模大、企业数量多，是现代化产业体系的重要基本盘。走进这些产业地标，我们欣喜地看到，传统产业已告别“傻大黑粗”，正“老树发新芽”：有的向“智”而行，借助全流程数字化改造，显著降本增效；有的向“绿”进阶，通过清洁替代、节能降碳，提升市场竞争力……用新技术改造提升传统产业，促进产业高端化、智能化、绿色化转型，传统产业“脱胎换骨”，必将促进实体经济“强筋壮骨”。

回望这一个个产业地标，无不充盈着自立自强的意志毅力、锐意进取的激情活力：扎根戈壁、不出油不死心的采油人，发明“万能工具箱”、将生产效率提升六七倍的炼钢人，和难题“死磕”，直至汽车下线的造车人……一代代产业人筚路蓝缕、勇毅前行，成就了中国制造的跨越式发展，也鼓起千行百业开拓进取的精气神。

新中国成立75年来，我国工业经济实现跨越式增长，制造业大国地位更加稳固，成长为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，在500种主要工业产品中，有四成以上产品产量位居全球第一，制造业增加值连续14年稳居世界首位。今天的中国制造，创新动能更强、质量效益更优、转型势头更足，新质生产力正加快培育壮大，为实体经济迈向高质量发展打下坚实基础。前进道路上，有独立完备的工业体系，有规模庞大的市场优势，有持续优化的发展环境，我们完全有条件、有能力、有底气推动中国制造由大到强。

鼓足干劲、坚定信心、迎难而上，中国制造前景可期、大有可为。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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