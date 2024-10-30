本报记者 罗珊珊

浙江省金华市金义综合保税区，跨境电商垂直仓工作人员在对进口商品检验上架。

杨梅清摄（影像中国）

数据来源：商务部、海关总署

制图：汪哲平

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通过跨境电商平台，直接接触海外用户；利用人工智能生意助手，快速生成商品信息；不断提升合规水平，适应国际市场消费需求……今年以来，我国电商企业积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能，跨境电商发展势头向好，为品牌出海提供了新机遇。

海关总署不久前发布的数据显示：今年前三季度，我国外贸进出口总值历史同期首次突破32万亿元，其中跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%。作为以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式，跨境电商已经成为我国外贸发展的有生力量，为全球消费者提供了更多元化的购物选择。

直面海外客户，推动产品创新

近日，浙江杭州大雅信息科技有限公司一批货值21.3万元的自主品牌家具，通过跨境电商出口海外仓模式出口海外。“这些家具是我们自主设计生产的，在跨境电商平台上卖得很不错。”公司外贸业务部经理徐钿惺介绍。

“通过跨境电商平台，我们直接接触海外客户，从而更好把握市场节奏，持续推动产品创新。”徐钿惺说，通过跨境电商，公司从最初的代工为主，发展到逐步打造独立品牌，成功在海外市场站稳脚跟。目前，企业已经在欧美等主要出口市场租赁了10多个海外仓，前三季度通过跨境电商海外仓模式出口逾5亿元，同比增长超过30%。

在设立了跨境电商综合试验区的杭州，越来越多外贸企业主动融入跨境电商的发展浪潮，积极培育自主品牌，推动国货出海。

在杭州市临平区的一处直播基地，主播正用一口流利的英文，热情地向直播间里的国外消费者介绍一款秋季风衣。浙江森帛服饰有限公司总经理陶弘璟说，“跨境电商为服装出口提供了新机遇，从目前的销售情况看，今年的服装销售额同比将有三成左右增长。”

党的二十届三中全会《决定》提出，创新发展数字贸易，推进跨境电商综合试验区建设。“跨境电商迅速发展壮大，逐渐成为全球经贸领域的新亮点和我国外贸发展的有生力量，也为中国品牌走向世界提供了新机遇。”杭州海关有关负责人说，前三季度浙江跨境电商出口超2500亿元，规模创历史同期新高，同比增长20%以上。

借助人工智能，促进降本增效

10月15日，第136届广交会开幕，跨境电商是其中一大亮点。本次广交会上，全新优化升级的跨境电商展示区，吸引了40多家大型跨境电商平台及物流、收结汇等优质配套服务商参展，围绕贸易链条、环节进行服务展示，推动外贸新业态与传统业态融合互促。

广交会上发布的《2024跨境电商洞察白皮书》显示，随着全球消费者对线上购物需求增加，尤其是移动电商迅速发展、全球供应链加速整合，跨境电商行业面临前所未有的机遇与挑战。中国卖家凭借强大的制造能力、创新的产品和灵活的供应链管理，成为全球市场中的重要参与者。

让更多中小外贸企业快速上“线”出海，跨境电商平台向人工智能要效率。

在今年9月举办的服贸会上，阿里国际站展示了人工智能外贸新产品。从现场演示看，通过人工智能生意助手，已经实现了快速发品。只要上传一张产品图或是一个关键词，就能自动生成标题、价格、图片等全套商品信息。

河北杭发科技有限公司联合创始人吕洪伟说，现在发布新品的工作基本交给人工智能生意助手。“我们的业务员和人工智能进行了比试，业务员上一个链接要20分钟左右，人工智能只要两分钟。”吕洪伟说。

目前，阿里国际站上的人工智能生意助手已经拥有智能发品、智能接待、智能市场分析等功能，经过人工智能优化发布的商品，被海外买家搜索购买的可能性大幅提升。数据显示，这些产品在海外的曝光量提高了37%，全球已有超过3万家中小企业使用阿里国际站的人工智能生意助手。

加强政策助力，培育增长动能

“跨境出海已进入以品牌化、生态化和数字化为特征的新一轮增长周期。”亿邦动力董事长郑敏说，产业带接轨跨境电商、平台半托管模式兴起、社交电商红利以及海外仓的广泛应用，驱动大批产业带外贸工厂、内贸工厂、传统进出口企业和品牌企业涌入跨境电商。线上线下渠道结合的全渠道出海成为外贸企业塑造核心竞争力的关键。

商务部国际贸易经济合作研究院电商所所长杜国臣分析，随着跨境电商在全球范围的影响日益扩大，中国电商企业要提升在产品标准、贸易规则、竞争政策等方面的合规水平和合规意识，适应不同市场的不同要求。要进一步提升跨境电商与产业链供应链之间的融合水平，从传统的订单生产模式向“小单快反”、多品类、小批量转型，促进传统外贸企业与跨境电商发展的同频共振，推动更多适合跨境电商出口的产品和厂商更好发展。

为推动跨境电商发展、进一步培育外贸发展新动能，近年来，我国相继推出一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区、完善拓展跨境电商零售进口正面清单、创新跨境电商通关监管等。

“适应国际市场消费需求，我国跨境电商贸易持续稳定增长。”商务部外贸司负责人介绍，全国跨境电商主体活跃，服务网络覆盖200多个国家和地区。但同时，我国跨境电商发展仍面临主体能力有待提升、融资渠道亟待拓宽、监管服务需进一步优化等问题和挑战。

今年6月，商务部、国家发展改革委、财政部、海关总署等9部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从积极培育跨境电商经营主体、加强相关基础设施和物流体系建设等5方面提出15条举措。商务部表示，将会同有关部门和单位，加强统筹协调，强化央地协同，推动各项任务落实落细，促进外贸新业态持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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