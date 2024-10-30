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前三季度电子商务持续健康发展

全国网上零售额十点九万亿元

2024年10月30日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月29日电  （记者王珂）商务部电子商务司负责人29日介绍前三季度我国电子商务发展情况时表示，前三季度，我国电子商务持续健康发展，积极促进消费平稳增长，推动产业数字化转型，加快新技术研发应用，深化国际经贸合作。

　　消费电商新动能加快形成。据国家统计局数据，前三季度全国网上零售额达10.9万亿元，增长8.6%。其中实物商品网上零售额达9.1万亿元，增长7.9%。数字消费提升行动落地显效，网络服务消费增速较快，以旧换新成为新增长点。据商务大数据监测，人工智能学习机、手机等数字产品增长127.9%和15.4%，在线旅游和在线餐饮等拉动网络服务消费增长19.2%，9月抽油烟机、组装电脑、空调等家电增长157.6%、91.8%和17.9%。

　　产业电商潜力正在释放。数字商务三年行动计划落实落细，汇聚发展新动能。“数商兴农”推动优质特色农产品网络销售，活跃线上线下城乡消费，“数商兴产”培育垂直产业电商平台，推动工业领域数字化升级。据商务大数据监测，前三季度农村网络零售额增长8.3%，农产品网络零售额增长18.3%。产业电商交易额增长1.6%，其中超六成百亿级以上平台增长。

　　电商加速人工智能应用。电商领域数据资源多、应用场景广，成为人工智能技术应用最活跃、最广泛的领域之一。主要平台积极自研大模型，应用领域由提升消费体验、供给侧降本增效向检测商品品质拓展。虚拟试衣、智能搜索等提升消费体验，人工智能营销系统、数字人多语言直播等提升商家运营效率，人工智能质量查验鉴别有助于探索“先鉴别、后发货”品质电商新模式。

　　丝路电商打造国际合作新范本。“丝路电商”合作先行区取得跨境数据流动等10项制度型开放新成果。海关总署初步测算，前三季度跨境电商进出口增长11.5%，贸易新动能加速释放。第三届数贸会首设“数贸非洲日”，升级“丝路电商日”。生鲜电商平台在伙伴国建立合作基地，赋能当地产业数字化发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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