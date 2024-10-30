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量子计算云平台、隧道掘进机、载人飞艇……

大国重器亮相“双11”电商平台

本报记者 李心萍
2024年10月30日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　上新了！“天衍”量子计算云平台、隧道掘进机“永宁号”、“祥云”AS700载人飞艇……今年“双11”，20件来自国资央企的大国重器登上电商平台。

　　“此次上架的大国重器中，有17件带有‘全球首个’或‘国内首个’标签，11件为‘全球之最’‘国内之最’，涉及信息技术、人工智能、航空航天等多个领域。”国资小新淘宝店铺负责人说。

　　看高端装备，有全球首台会“爬陡坡”的全断面硬岩隧道掘进机“永宁号”。

　　“‘永宁号’爬山模式借鉴了爬山虎的结构，加装了前后4组共8条‘腿’、16只‘脚’。”中铁装备技术中心工程师于庆增说。今年9月9日，“永宁号”用时4个多月，顺利完成洛宁抽水蓄能电站引水斜井工程2号斜井的开挖工作，标志着国内机械化全断面开挖斜井新模式的形成。

　　此次上架的还有中国铁建自主研发的国产超大直径14米级“甬舟号”“定海号”盾构机套装。这组盾构机被应用于世界长度最长、直径最大的海底高铁隧道——甬舟铁路金塘海底隧道建设。

　　看新兴产业，有“天衍”量子计算云平台、“九州”算力光网—400G骨干网、长三角（盐城）智能网联汽车试验场等。

　　“天衍”量子计算云平台由中国电信自主研发，是具备“量子优越性”能力的超量融合云平台。平台实现了国云“天翼云”超算能力和176个量子比特超导量子计算能力的融合，各项性能均达到国际一流水平。

　　“九州”算力光网—400G骨干网，编织了一张贯穿30个省份、135余座城市的高速信息动脉。“这一超级传输系统，将我国的算力运输能力提升了4倍，短短1秒内能将超过4TB（太字节）的4K高清原片从宁夏传输到上海。”中国移动计划建设部传输网络处经理邹洪强说。

　　除了仅供展示的大国重器，一些中央企业还上架了一批技术和材料过硬的商品，消费者可直接下单，体验科技带来的便利。

　　其中，中国航空工业集团推出的“祥云”AS700载人飞艇备受关注，还参加满减活动。这款载人飞艇最大航程700千米，最大航时10小时，最大设计飞行时速100千米，最大飞行高度3100米，一次最多可搭载10人（含1名驾驶员）。

　　另外，还有一些能下单购买的“低调国货”为消费者提供了更多选择，如中国航发的石墨烯发热围巾、中国建材的碳纤维自行车、航空工业集团的飞亚达歼—20飞行员手表……

　　“这是‘国家队’连续4年参与‘双11’，推介国资央企‘硬核’产品，展现中央企业在各产业链关键环节的科技创新成果。”国资小新淘宝店铺负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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