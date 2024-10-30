金 琳

近年来，网商银行积极响应政策号召，通过科技创新、优惠让利等举措，加大对科技金融的支持力度，为科技企业发展提供金融保障。

应用大模型，精准服务科创企业

“大雁系统”是网商银行基于产业链供应链开发的数字化综合金融解决方案。在2024数字产业链金融行业峰会上，网商银行正式升级“大雁系统”，将人工智能大模型应用于产业链金融，更加精准地服务科创企业。

网商银行行长冯亮介绍，大模型的关键技术包括两方面：用知识抽取能力构建产业链图谱，通过读取海量的商品信息、企业关系信息，筛选全产业链上下游的小微企业；通过信息解析能力，快速识别小微企业的经营状况。

在位于浙江嘉兴的丞达新材料科技有限公司，创立者潘弈丞正带领团队进行高温尼龙产品测试。丞达新材料是一家专注于研究特种塑料共混改性的高新技术企业，虽然拥有多项专利，但账期长、科研投入大，导致公司现金流紧张。

通过“大雁系统”的大模型技术，丞达新材料被迅速锁定在汽车产业链上，其生产的尼龙材料可作为汽车保护连杆器关键电子器件的绝缘层。同时，大模型还通过读取企业的大量研报和经营数据，对企业还款能力进行评估。最终，企业获得了200万元信用贷款额度，缓解了燃眉之急。

据悉，网商银行已经通过大模型搭建了汽车、医疗、建筑等9个方向的产业链图谱，识别超2100万家产业链上下游小微企业。

高效服务，提升企业运转效率

在医疗产业领域，企业发展初期往往面临资金短缺、融资难等问题。

来自陕西西安的80后方线文，经营着两家集新材料、医药中间体研发、生产、经营于一体的创新型企业。“我们的产品生产过程复杂、技术要求高、周期长，合作企业的付款流程也比较复杂，通常一批货从生产制造到回款需要3—4个月。”方线文说，“为了提高生产效率，缩短备货周期，我们一般会提前采购常用材料。由于应收账款到账晚，补充库存时就需要短期应急资金，网商银行帮了大忙。”

调研显示，得益于高效的金融服务，网商银行助力科创型小微企业在经营上实现了“0账期”，运转效率明显提高。

目前，“大雁系统”已覆盖超90万家医疗产业小微企业，涉及上游原材料及零配件供应商、中游流通服务商、下游药店及诊所等终端门店。

绿色金融，助力小微企业转型

2022年，网商银行上线小微企业绿色主体评级体系，持续探索用数字金融技术推动小微企业绿色转型。截至2023年底，网商银行为839万家小微企业提供绿色评级，为131万家小微企业提供绿色金融优惠。

左小伟经营的河南澜溪环保科技有限公司是一家专注于工业污废水处理和废气治理的绿色环保企业。由于工程账期长、回款慢，公司资金周转压力较大。

2022年，通过网商银行的“绿色中标贷”产品，澜溪环保获得120万元信贷额度及九折利率优惠。企业资金压力得到缓解，获得了更大发展空间，成为网商银行绿色金融的受益者。

近年来，依托大模型技术，网商银行不断优化准入标准，为企业提供金融支持，助力企业实现业务扩展和技术创新。冯亮表示，作为国内首批数字银行，未来网商银行将持续创新产业链金融服务模式，提升产业链条上科创型小微企业的金融服务覆盖度和可得率，做好科技金融服务。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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