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杨凌农高会——

聚焦新质生产力 展望农业新未来

本报记者 张丹华
2024年10月30日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月29日，为期5天的第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称“农高会”）在陕西杨凌闭幕。农高会精心组织开展了展览展示、会议活动、洽谈交易、新品发布四大板块活动，吸引国内外政府机构、科研单位、涉农企业、专业合作社、种养大户及市民群众158万人次线下参观，838万人次线上观展。

　　“这是什么机器？”“能不能手机操作？”今年农高会上，熙熙攘攘的智慧农业装备展区尽显“科技范儿”，咨询声和讨论声此起彼伏。果园管理机器人、采摘机器人、遥控旋耕机、遥控割草机……一众智能化农业机械成为“新宠儿”，进一步凸显今年农高会的主题——“新质生产力·农业新未来”。

　　在杨凌葡园智人农业科技发展有限公司的展位上，一台履带式智能果园管理机器人前围满了好奇的观众。销售人员李亚介绍，只需在其后面挂上相应的机械，手持遥控器，就可进行旋耕、开沟、播种、施肥等多项作业，“以一当十”，可显著提升效率。

　　“种苹果，刨除耕种、施肥、管护、人工等成本，赚不了多少钱。如果有20亩以上的土地，购置这台机器是挺划算的！”来自甘肃天水的农民王麦麦心中算盘一拨，便有了主意。

　　农业科技成果彰显“高新”特色。开幕式上，中国农业科学院发布了来自各地近百家科研机构、涉农高校和企业在绿色种植、健康养殖等领域的100项重大农业科技成果、1000项优秀农业科技成果，并首次筛选出10项具有“走出去”潜力的科技成果。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“运用‘千万工程’经验，健全推动乡村全面振兴长效机制”。为深入探讨农业、农村新未来，杨凌会展中心举办了“‘千万工程’引领乡村振兴对接交流活动”。

　　农高会期间还举行了百名农科专家咨询服务活动，现场接待了来自全国各地的群众2.8万人次，解答群众咨询问题3.7万余条。

　　本届农高会还举办了农耕文化展、非遗文化展演、伴侣动物（宠物）展、中国蔬菜摄影大赛获奖作品展等活动，着力打造集农商、农文、农旅为一体的农业嘉年华，为农高会带来新变化、注入新活力。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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