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航天员故事

2024年10月30日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　指令长蔡旭哲——

　　重返空间站间隔最短

　　仅仅过了22个月，首次作为指令长的蔡旭哲，将带领神舟十九号乘组飞向太空，他也成为我国目前间隔时间最短重返空间站的航天员。

　　2022年6月5日，神舟十四号载人飞船成功发射，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲驾乘飞船顺利进入天和核心舱，在轨驻留6个月。

　　带着早日返回太空的信念，蔡旭哲在神舟十四号飞船返回半年后，就投入正常任务训练。由于表现优异，蔡旭哲被选入神舟十九号乘组并担任指令长。第一次飞天，他准备了12年；第二次飞天，只间隔了22个月。正因10多年潜心磨砺、积蓄力量，他才能厚积薄发，如愿重返太空。

　　本次任务，神舟十九号乘组要进行多次出舱活动以及超过半数以上的新实验、新项目。以指令长的新角色面对新的任务，蔡旭哲不仅要磨砺好任务所需技能，还要照顾好两位新队友，确保圆满完成任务。

　　“学习不能放过一丝疑问，训练不能有一丝懈怠，操作不能有一丝疏忽，遇到困难不能有一丝退缩。”每次训练完，蔡旭哲都会带着队友们总结经验，“我们一定不忘初心、牢记使命，为新时代中国载人航天事业再立新功！”

　　问：不到两年时间重返太空，此时此刻心情和感受如何？

　　蔡旭哲：入选新的乘组，担任新的角色，面临新的任务、新的挑战，我感到使命光荣、责任重大。如今，我们乘组的思想、技术、身体、心理都做了充分准备，我们有信心、有决心、有能力圆满完成此次任务。

　　问：作为指令长，您带领2名年轻的90后航天员再次回到空间站，您如何评价这个乘组，有何期待？

　　蔡旭哲：我的两名队友都是90后。我们虽然年龄有差异，但有一个共同的目标，就是为国出征、为国争光，一起奋斗、一起奔跑。我们在一起备战训练已有一年多了，团结一心。在训练中，我的两位队友勇敢、自信、阳光、乐观，有很强的责任意识和使命意识。和他们在一起，我也受益颇多、信心倍增。

　　

　　航天员宋令东——

　　跑好飞天接力棒

　　在电视上看到神舟五号成功发射的场景时，宋令东只有13岁，他对飞天心生向往。入伍后，他成为一名战斗机飞行员，翱翔蓝天之上，他不禁又想：我能飞得更高一些吗？

　　我国第三批航天员选拔的消息，再次点燃了宋令东的飞天梦，他毫不犹豫报了名，并于2020年9月正式加入我国第三批航天员队伍。

　　入队时，宋令东的成绩突出。然而，第一次任务选拔，他却榜上无名。“从天空到太空，一字之差，自己究竟差在哪一步？”那时，宋令东感到很失落。

　　于是，宋令东复盘反思入队以来的学习训练情况，找到更适合自己的训练节奏，持续磨炼心性。操作时，他不再只追求速度，而是注重稳中求进，各项训练成绩也稳步提升。2023年，经全面考评，宋令东入选神舟十九号载人飞行任务乘组。经过一年多的共同训练，他的操作能力得到队友们的一致认可。

　　“能够为国出征，我深感荣幸，我将不辱使命，不负重托，跑好飞天接力棒，展示好我们90后的形象，将祖国的荣耀写在太空。”宋令东说。

　　问：作为一名90后航天员，有什么体会与我们分享？

　　宋令东：作为一名90后航天员，能够有幸为国出征，执行神舟十九号飞行任务，我深感荣幸与自豪。我也深知，这一切得益于祖国的强大，得益于一代代航天人的接续奋斗，更得益于这个伟大的新时代。

　　问：为顺利完成任务做了哪些准备？

　　宋令东：我们在指令长的带领下，扎实准备，加压奋进，把每一次的训练都当成实战，时刻牢记“天上怎么干，地面怎么练”。这次任务中出舱活动和新开展的科学实验比较多。对于出舱任务，我们乘组多次进行模拟出舱训练；对于科学实验，我们和科研人员反复沟通交流，共同完善设计，进一步提高实验的可行性和可靠性。

　　

　　航天员王浩泽——

　　从托举飞天到自己飞天

　　成为航天员前，王浩泽在中国航天科技集团从事火箭发动机预研工作。通过层层严格选拔，她成为我国第三批航天员。

　　“一定要对得起‘航天员’这3个字，要尽最大努力，为集体增光添彩。”王浩泽说。作为第三批航天员队伍里唯一一名女航天员，在学习和训练中，她巾帼不让须眉，是大家公认的“拼命三娘”。

　　出舱程序训练中，航天员需要穿上100多公斤重的舱外航天服，模拟出舱过闸段动作。由于服装内加了0.4个大气压，王浩泽行动比较费力。同时，由于头盔内头部活动受限，视野狭窄，王浩泽只能借助腕部反光镜来扩大视线范围。在这种情况下，要将一个软管束的接头插入腰际直径仅约1厘米的两个插孔，绝非易事。为熟练操作，王浩泽主动找教员一遍遍加练，逐渐掌握了要领，后来，她能一气呵成完成动作。

　　王浩泽说，成为一名航天员，自己是幸运的，能够为国出征，将个人价值和祖国需要相结合，自己更是幸福的。她对神舟十九号太空之旅充满信心和期待：“我将全心全意、全神贯注、全力以赴，和队友们一起，精准工作，快乐生活。”

　　问：您之前从事火箭发动机相关工作，成为一名航天员后，有什么样的感受？

　　王浩泽：从造火箭到坐火箭，从托举飞天到自己飞天，我要深深地感谢所有的航天科技工作者。载人航天三十余载，每一次重大的技术突破，每一项复杂的工程实现，每一组精妙的科学实验，都凝聚着所有航天人的智慧、执着和奉献。作为航天员，我们也是千千万万航天人的“手”和“眼”，和他们一起，去探索太空的奥秘。

　　问：在这次任务中，您主要承担了哪些工作？

　　王浩泽：我主要负责空间试实验项目、物资管理和站务管理工作。同时，很多重大的项目都将由我们乘组3人共同完成。我相信我们乘组一定会顺利圆满完成任务。

　　（本报记者喻思南、刘诗瑶整理，占康参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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