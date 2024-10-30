本报记者 刘诗瑶 喻思南

10月22日下午，神舟十九号载人飞船与长征二号F遥十九运载火箭组合体在垂直转运中。

航天员蔡旭哲。

航天员宋令东。

航天员王浩泽。

以上图片均为汪江波摄（新华社发）

10月29日上午，神舟十九号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开，中国载人航天工程办公室副主任、中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍了神舟十九号载人飞行任务的相关情况。

经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间10月30日04时27分发射神舟十九号载人飞船，飞行乘组由航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽组成，蔡旭哲担任指令长。航天员蔡旭哲执行过神舟十四号载人飞行任务；宋令东和王浩泽均为我国第三批航天员，两人都是90后，都是首次执行飞行任务。其中，宋令东入选前是空军飞行员；王浩泽入选前是中国航天科技集团航天推进技术研究院的高级工程师，是我国目前唯一的女航天飞行工程师，也将是我国第三位执行载人航天飞行任务的女性。

与神舟十八号乘组完成在轨轮换

此次任务是空间站应用与发展阶段第四次载人飞行任务，也是载人航天工程第三十三次飞行任务。任务主要目的是：与神舟十八号乘组完成在轨轮换，在空间站驻留约6个月，开展空间科学与应用实（试）验，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设备安装与回收等任务，开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验，进一步提升空间站运行效率，持续发挥综合应用效益。

按计划，神舟十九号载人飞船入轨后，采用自主快速交会对接模式，约6.5小时后对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。在轨驻留期间，神舟十九号航天员乘组将迎来天舟八号货运飞船和神舟二十号载人飞船的来访，计划于明年4月下旬或5月上旬返回东风着陆场。神舟十八号航天员乘组在与神舟十九号航天员乘组完成在轨轮换后，计划于11月4日返回东风着陆场。

据介绍，神舟十九号航天员乘组飞行期间，将重点围绕规划中的“太空格物”主题，覆盖空间生命科学、微重力基础物理、空间材料科学、航天医学、航天新技术等领域，开展微重力条件下生长蛋白晶体的结构解析、软物质非平衡动力学等86项空间科学研究与技术试验，预计在基础理论前沿研究、新材料制备、空间辐射与失重生理效应机制、亚磁生物效应及分子机制等方面取得一批科学成果。此外，将在空间站建成两周年之际，向社会公开发布《中国空间站科学研究与应用进展报告（2024）》，介绍空间站入轨以来开展科学与应用任务取得的代表性成果。

林西强介绍，为进一步降低中国空间站上行货物运输成本，增强上行货物运输灵活性，探索发展商业航天模式，去年发布了空间站低成本货物运输系统总体方案征集公告，并从10家方案中优选出4家进入方案详细设计阶段。经过第二轮择优，最终中国科学院微小卫星创新研究院的轻舟货运飞船方案和中国航空工业集团成都飞机设计研究所的昊龙货运航天飞机方案胜出，获得工程飞行验证阶段合同。

第四批航天员今年8月入队参加训练，未来将执行载人登月任务

林西强表示，今年5月，我国第四批航天员选拔工作已完成，共有10名预备航天员最终入选，包括8名航天驾驶员和2名载荷专家，他们于今年8月入队参加训练。2个月来，重点开展了载人航天工程基础理论学习和针对性体质训练，同时组织开展现场教学、座谈交流、专家授课、文化渲染等多种形式活动。后续，根据训练大纲和总体计划安排，按照循序渐进、由浅入深的原则，将有序开展8个大类200多个科目的训练任务，特别是针对第四批航天员不仅要执行空间站任务，还有未来执行载人登月任务的新特点，在训练内容设置上，既注重失重状态下生活工作与健康维护等基本技能，以及掌握出舱活动、设备维护维修、空间科学实/试验等专项技能，更面向未来载人登月任务，进一步培塑航天员从操控飞行器到驾驶月球车、从天体辨识到地质科考、从太空失重漂浮到月面负重行走的能力。

据了解，我国第四批预备航天员中的载荷专家分别来自香港和澳门地区，已于8月8日入队，与其他航天员共同生活、训练。目前2名港澳载荷专家已全面融入团队，训练热情饱满，身心状态俱佳。

中国载人航天工程全线始终坚持质量第一、安全至上，始终把确保航天员安全摆在首要位置。进入空间站应用与发展阶段后，全面推行从单机产品生产到发射场总装测试的全流程质量确认制，常态化开展各项复核复查，确保不带问题上天。针对空间碎片撞击空间站可能造成泄漏等威胁，不断优化应急处置方案，与空间站运行初期相比，航天员可用于应急处置的时间提高了5倍，空间站与航天员的安全性大幅提升。

锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标，工程全线正全面推进各项研制建设工作

林西强介绍，锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标，工程全线正在全面推进各项研制建设工作。目前，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月航天服、载人月球车等正按计划开展初样产品生产和相关地面试验，先后完成了飞船综合空投、着陆器两舱分离、火箭芯一级三机动力系统试车、YF—75E氢氧发动机高空模拟试车等大型试验，保障上述生产试验的一批地面设施设备已建成并投入使用。载人前的飞行试验和首次载人登月任务的科学研究目标和配套载荷总体方案基本确定，发射场、测控通信、着陆场等系统正按计划有序地开展研制建设。

林西强表示，目前，我国与联合国外空司合作的首批应用项目正在轨开展实验，同时还在与有关国家推动实施更多联合实验研究、磋商选拔训练航天员参与中国空间站飞行。中国空间站不仅仅是中国的空间站，也是促进人类航天技术发展、造福全人类的空间站，随时欢迎世界同行参与中国空间站的飞行任务。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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