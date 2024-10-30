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324米！我国科学家钻取全球中低纬度冰川最长冰芯（记录中国）

2024年10月30日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　科考团队在普若岗日冰原顶部海拔6100米的冰穹C作业点营地。

　　科考队员在打钻。
　　以上图片均为新华社记者姜帆摄

　　本报拉萨10月29日电  （记者徐驭尧）我国科学家29日在西藏自治区那曲市双湖县普若岗日冰原钻取了全球中低纬度冰川最长的冰芯，长达324米，打破世界纪录。

　　普若岗日冰原是全球最大中低纬度冰原。通过测厚、取芯，可以更好审视普若岗日冰原正在发生的变化和所记录的环境变化，从而更全面地了解全球气候变暖对冰川的影响。

　　本次科考还在另一个点位成功钻取了172米透底冰芯。透底冰芯是指从冰川表层一直打到底部与岩石层交界处的冰芯，对研究冰川形成年代和底部活动情况有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月30日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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