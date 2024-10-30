人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国固体废物与化学品 环境治理能力大幅提升

2024年10月30日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国固体废物与化学品 环境治理能力大幅提升

杭州市临安区的一家“无废工厂”在屋顶上安装了光伏发电设备。新华社记者 徐昱摄

杭州市临安区的一家“无废工厂”在屋顶上安装了光伏发电设备。新华社记者 徐昱摄

【环保时空】

◎本报记者 李 禾

“固体废物和化学品环境管理是持续深入打好污染防治攻坚战、推进生态文明和美丽中国建设的重要内容。”在日前生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部固体废物与化学品司司长郭伊均说，党的十八大以来，我国将全面禁止“洋垃圾”入境、开展“无废城市”建设、强化危险废物监管纳入中央深化改革的总体部署，扎实推动新污染物治理，固体废物与化学品环境治理能力大幅提升。

生态环境部提供的数据显示，“十四五”期间，全国113个地级及以上城市和8个地区推进“无废城市”建设，计划建设3700余项工程项目，投资超过1万亿元；2023年，我国典型大宗工业固体废物综合利用量达22.58亿吨，综合利用率为53.32%，较2012年提高了10.52个百分点；截至2023年底，全国危险废物集中利用处置能力超过2亿吨/年，较2020年增长了50%，危险废物利用处置能力与产废量总体匹配。

郭伊均说，经过6年实践，“无废城市”建设取得明显成效。其中，吉林、重庆等地推进全域“无废城市”建设。各地以机关、企业、学校为对象，逐步形成从学校到家庭到社会的“无废”文化传播链。

“无废城市”建设也助推污染的源头减量。2023年，除了4个直辖市，参与“无废城市”建设的109个地级市工业固体废物产生强度较2020年下降6.8%。

此外，我国危险废物监管和利用处置能力持续提升。生态环境部推进危险废物全过程信息化监管，已有70余万家企业被纳入信息系统，较2018年系统启动时增加了近15倍；推进小微企业危险废物收集试点，全国已有1000多家收集试点单位，服务了近30万家小微企业，有效破解危险废物收集难题。

据统计，我国连续15年推进危险废物规范化环境管理，平均每年排查整治环境风险隐患问题约10万个；2020年起，连续组织开展深入打击危险废物环境违法犯罪专项行动，截至今年上半年，全国生态环境部门共查处涉及危险废物的行政处罚案件超过1.7万件，移送公安机关涉嫌犯罪案件4215件，危险废物非法倾倒案件高发态势得到了遏制。

郭伊均说，生态环境部还开展了新污染物环境风险摸底调查，筛选出4000余种具有高危害、高环境检出的化学物质，完成122个行业，7万余家企业的化学物质生产使用情况摸底调查；聚焦“治未病”，将新污染物治理要求作为产业结构调整的综合决策参考，促进相关产业高质量发展。

数据显示，截至2023年底，我国已全面淘汰8种类重点管控新污染物的生产、使用和进出口；对14种类重点管控新污染物采取禁用、限用等措施，启动了一批新污染物治理试点示范等。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
回放：神舟十九号载人飞船发射升空
　　人民网酒泉10月30日电 （记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。…
神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功
　　人民网酒泉10月30日电 （记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。 飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十九号航天员乘组将与神舟十八号航天员乘组进行在轨轮换。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部