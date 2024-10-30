原标题：我国固体废物与化学品 环境治理能力大幅提升

杭州市临安区的一家“无废工厂”在屋顶上安装了光伏发电设备。新华社记者 徐昱摄

【环保时空】

◎本报记者 李 禾

“固体废物和化学品环境管理是持续深入打好污染防治攻坚战、推进生态文明和美丽中国建设的重要内容。”在日前生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部固体废物与化学品司司长郭伊均说，党的十八大以来，我国将全面禁止“洋垃圾”入境、开展“无废城市”建设、强化危险废物监管纳入中央深化改革的总体部署，扎实推动新污染物治理，固体废物与化学品环境治理能力大幅提升。

生态环境部提供的数据显示，“十四五”期间，全国113个地级及以上城市和8个地区推进“无废城市”建设，计划建设3700余项工程项目，投资超过1万亿元；2023年，我国典型大宗工业固体废物综合利用量达22.58亿吨，综合利用率为53.32%，较2012年提高了10.52个百分点；截至2023年底，全国危险废物集中利用处置能力超过2亿吨/年，较2020年增长了50%，危险废物利用处置能力与产废量总体匹配。

郭伊均说，经过6年实践，“无废城市”建设取得明显成效。其中，吉林、重庆等地推进全域“无废城市”建设。各地以机关、企业、学校为对象，逐步形成从学校到家庭到社会的“无废”文化传播链。

“无废城市”建设也助推污染的源头减量。2023年，除了4个直辖市，参与“无废城市”建设的109个地级市工业固体废物产生强度较2020年下降6.8%。

此外，我国危险废物监管和利用处置能力持续提升。生态环境部推进危险废物全过程信息化监管，已有70余万家企业被纳入信息系统，较2018年系统启动时增加了近15倍；推进小微企业危险废物收集试点，全国已有1000多家收集试点单位，服务了近30万家小微企业，有效破解危险废物收集难题。

据统计，我国连续15年推进危险废物规范化环境管理，平均每年排查整治环境风险隐患问题约10万个；2020年起，连续组织开展深入打击危险废物环境违法犯罪专项行动，截至今年上半年，全国生态环境部门共查处涉及危险废物的行政处罚案件超过1.7万件，移送公安机关涉嫌犯罪案件4215件，危险废物非法倾倒案件高发态势得到了遏制。

郭伊均说，生态环境部还开展了新污染物环境风险摸底调查，筛选出4000余种具有高危害、高环境检出的化学物质，完成122个行业，7万余家企业的化学物质生产使用情况摸底调查；聚焦“治未病”，将新污染物治理要求作为产业结构调整的综合决策参考，促进相关产业高质量发展。

数据显示，截至2023年底，我国已全面淘汰8种类重点管控新污染物的生产、使用和进出口；对14种类重点管控新污染物采取禁用、限用等措施，启动了一批新污染物治理试点示范等。

(责编：杨曦、陈键)

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