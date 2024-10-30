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《2024低空经济场景白皮书》出炉

2024年10月30日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：《2024低空经济场景白皮书》出炉

科技日报讯 （实习记者于紫月）记者10月28日从中国航空学会获悉，在日前成都举行的2024（第七届）中国航空科学技术大会上，发布了《2024低空经济场景白皮书》（以下简称《白皮书》）。

“发展通用航空和低空经济，重点不是能生产什么，而是在什么场景下能用起来。场景是激发低空经济产业活力的核心引擎。”中国航空学会副理事长兼秘书长陈暘说。今年6月25日起，中国航空学会面向社会广泛征集低空经济典型场景，共收集了来自50多家企事业单位报送的70个低空经济应用场景案例。

基于此，《白皮书》系统梳理了低空产品在国民经济行业中的具体应用场景，创造性提出了低空经济场景“543”理论体系——5个基本要素，即载运装备、作业装备、关键技术、行业分类、实现功能；4个典型特征，即颠覆性、高科技性、多样性、演进性；3个主要作用，即工程化阶段作为验证平台、商业化阶段能创造价值、产业化阶段可推动构建生态。

此外，《白皮书》还推出了1个低空经济场景矩阵、1套低空经济百大场景卡，为低空经济场景理论研究、场景术语统一等奠定了基础，给行业生态各类主体推动低空经济高质量发展提供决策参考依据。

据悉，为切实推进低空经济场景落地、牵引带动低空经济高质量发展，由中国航空学会组建的“科创中国”服务团将对《白皮书》进行迭代升级、不断完善，计划每年向公众发布新版本。

(责编：杨曦、陈键)
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