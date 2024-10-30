彭竞兰

原标题：科技赋能文旅，县城变“宝藏小城”

来河北大名数字瓮城光影秀，于虚实转换中穿越历史；参与重庆巫山“三峡之光”文化情景夜游项目，于光影夜游中体验千里巫山、万里长江的神奇绚烂；到河南中牟“只有河南·戏剧幻城”，于“黄土坡”“李家村”等景观中穿越时空与先人对话……

近来，县域旅游成为火热、出圈的话题之一。越来越多的陌生县城变身游客眼中的“宝藏小城”，成为他们假期出游的首选。

携程数据显示，2024年国庆假期国内一二线城市游客带动乡村游订单增长超60%，县域游订单同比增长20%。抖音平台数据则显示，国庆假期各类古镇、古城游相关的酒旅订单量较2023年同期增长了62%。

“不是热门城市去不起，而是小城更有性价比。”近年来，县城立足于自身资源优势，通过科技赋能，彰显县域个性，塑造独特旅游价值。如河北大名，用数字技术赋能文旅产业，建起数字府衙博物馆等8个数字景区，通过全息影像、虚拟现实、幻影成像等数字技术进行场景复原，展现大名独特的历史风貌和文化内涵。又如重庆巫山，运用云计算、大数据等前沿技术，打造巫山全域旅游智能化平台系统，对区域内旅游设施、旅游服务进行资源整合、统一管理，还上线数字化旅游场景，推动“景区拥堵处置一件事”试点，保证景区运营秩序。

推动“科技+旅游”深度融合，正逐步成为许多“宝藏小城”的共识。如何用科技赋能将“流量”转化为“留量”，让“头回客”变成“回头客”，以此带动县域经济发展，成为这些县城面临的新挑战。

四川大学历史文化学院教授程励认为，科技创新成果转化，特别是大模型、算力、AI内容生成、扩展现实（XR）等先进技术在县域旅游中的应用，有力推动了县域旅游的数智化发展。县域可从完善数智化旅游平台及配套建设、提升数智旅游体验品质、推动数智化运营管理和开展数智化营销等方式，推进县域旅游发展。

华东师范大学经济与管理学院教授吴文智则提出，县域文旅要注重“数智引领”。他认为，要持续推动县域文旅资源数字化保护与管理、文旅公共服务方式创新、新媒体宣传与数字营销，促进数字景区、智能酒店等产品服务迭代升级，形成智能预约、智能导游、虚拟旅游等体验新方式。

(责编：杨曦、陈键)

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