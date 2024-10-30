人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科技赋能文旅，县城变“宝藏小城”

彭竞兰
2024年10月30日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：科技赋能文旅，县城变“宝藏小城”

来河北大名数字瓮城光影秀，于虚实转换中穿越历史；参与重庆巫山“三峡之光”文化情景夜游项目，于光影夜游中体验千里巫山、万里长江的神奇绚烂；到河南中牟“只有河南·戏剧幻城”，于“黄土坡”“李家村”等景观中穿越时空与先人对话……

近来，县域旅游成为火热、出圈的话题之一。越来越多的陌生县城变身游客眼中的“宝藏小城”，成为他们假期出游的首选。

携程数据显示，2024年国庆假期国内一二线城市游客带动乡村游订单增长超60%，县域游订单同比增长20%。抖音平台数据则显示，国庆假期各类古镇、古城游相关的酒旅订单量较2023年同期增长了62%。

“不是热门城市去不起，而是小城更有性价比。”近年来，县城立足于自身资源优势，通过科技赋能，彰显县域个性，塑造独特旅游价值。如河北大名，用数字技术赋能文旅产业，建起数字府衙博物馆等8个数字景区，通过全息影像、虚拟现实、幻影成像等数字技术进行场景复原，展现大名独特的历史风貌和文化内涵。又如重庆巫山，运用云计算、大数据等前沿技术，打造巫山全域旅游智能化平台系统，对区域内旅游设施、旅游服务进行资源整合、统一管理，还上线数字化旅游场景，推动“景区拥堵处置一件事”试点，保证景区运营秩序。

推动“科技+旅游”深度融合，正逐步成为许多“宝藏小城”的共识。如何用科技赋能将“流量”转化为“留量”，让“头回客”变成“回头客”，以此带动县域经济发展，成为这些县城面临的新挑战。

四川大学历史文化学院教授程励认为，科技创新成果转化，特别是大模型、算力、AI内容生成、扩展现实（XR）等先进技术在县域旅游中的应用，有力推动了县域旅游的数智化发展。县域可从完善数智化旅游平台及配套建设、提升数智旅游体验品质、推动数智化运营管理和开展数智化营销等方式，推进县域旅游发展。

华东师范大学经济与管理学院教授吴文智则提出，县域文旅要注重“数智引领”。他认为，要持续推动县域文旅资源数字化保护与管理、文旅公共服务方式创新、新媒体宣传与数字营销，促进数字景区、智能酒店等产品服务迭代升级，形成智能预约、智能导游、虚拟旅游等体验新方式。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
回放：神舟十九号载人飞船发射升空
　　人民网酒泉10月30日电 （记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。…
神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功
　　人民网酒泉10月30日电 （记者黄帆、赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。 飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十九号航天员乘组将与神舟十八号航天员乘组进行在轨轮换。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部