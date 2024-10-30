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诺奖成果“技术科学化”说明什么

杨中楷
2024年10月30日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：诺奖成果“技术科学化”说明什么

2024年诺贝尔自然科学奖（以下简称“诺奖”）已经花落各家，但关于诺奖的讨论仍在继续。一个有趣的现象是，2024年多位诺奖得主都曾经获得过发明专利。物理学奖得主拥有“解决神经网络过拟合问题的系统和方法”等专利，化学奖得主拥有“确定蛋白质结构的机器学习方法”“使用深度学习构建蛋白质功能位点”等专利，而医学或生理学奖得主拥有“调节RNA干扰的组合物和方法”的专利等。分析2000年以来全部诺奖得主的专利数据可以发现，物理学领域接近50%的得主获得过专利，生物学或医学领域有70%左右的得主获得过专利，化学领域这个数据则超过了80%。综合来看，诺奖得主成果的“专利化”倾向明显。

深入分析这些诺奖得主的科研活动和专利，可以发现他们搭建了从基础研究到应用研究的桥梁，使得基础科学研究成果能够最终转化为重大原创性发明。按照钱学森先生的观点，这一类型的科研活动属于技术科学研究的范畴。而此类研究中所获得的专利，也可被认定为“基于技术科学的发明专利”。“技术科学”是钱学森先生创立的本土化科技创新话语和思想。技术科学思想展示了这样一幅图景：在以基础科学为源头的科技创新链条中，技术科学承担起桥梁和中介作用，使得科学理论和发现能够最终转化为工程科技应用，科技创新的全链条由此得以贯通。

在我看来，诺奖得主成果的“专利化”趋势本质上是诺奖成果“技术科学化”趋势的直观反映，技术科学领域正在成为诺奖的“富矿”。

从更长远的角度来看，我国科技创新的目标是实现高水平科技自立自强。历史经验显示，技术科学思想在“两弹一星”工程中取得了巨大成功。结合诺奖成果的“技术科学化”趋势可以判定，技术科学的时代价值越来越凸显。提高对技术科学的重视，充分发挥其创新功能，理应成为我国科技创新高质量发展的关键核心任务。我们必须在充分认识当今科技发展大势的基础上，发挥基础研究的源头作用和技术科学的桥梁中介作用，推动科技创新的全链条贯通，真正把创新驱动发展战略落到实处。

（作者系大连理工大学公共管理学院教授）

(责编：杨曦、陈键)
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