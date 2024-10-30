张佳欣

原标题：《福布斯》杂志预测AI发展趋势

在瑞士日内瓦举行的2024年“人工智能造福人类全球峰会” 上，参会者用手机拍摄绘画艺术家机器人Ai-Da（资料照片）。新华社记者 连漪摄

【今日视点】

◎本报记者 张佳欣

毫无疑问，人工智能（AI）将继续占据2025年科技话题的“C位”。从会议室到教室，从医院到家庭，AI正以前所未有的速度融入人们的日常生活。

随着AI影响力日益扩大，其将给人类和社会带来一系列问题，比如，对就业市场会造成怎样的冲击？是否会取代人类的创造力？算法对个人隐私权有何影响？

近日，美国《福布斯》杂志网站发表文章，对2025年AI和自动化领域的趋势进行了梳理。

增强型工作模式来袭

位居榜首的趋势是AI引领的增强型工作模式来袭。届时，AI将无缝融入人们日常工作中，大幅提升创造力和生产力。

未来学家伯纳德·马尔预言，到2025年，将更深入地探讨人类如何与AI协同工作，以提升技术能力，释放出更多宝贵时间，让人们将创造力和人际交往技能更专注于那些机器仍难以胜任的领域中。未来，AI的应用不仅局限于聊天机器人的范畴，必定会有更多企业挖掘AI的潜在价值。

语音助手和视频AI将普及

今年，OpenAI凭借ChatGPT向人们展示了一种创新性的“可打断”的高级语音交互模式，且对话体验极为贴近人类自然交流方式。与此同时，谷歌正着手将Gemini聊天机器人融入移动设备之中，意在取代略显陈旧的“Hey Google”功能。

在伯纳德看来，到2025年，这些前沿功能势必将广泛普及至各式各样的设备上，语音交流将变得更加自然流畅且实用。

与此同时，Sora模型也已证明了将文字一键转为视频的可行性。2025年，或许正是这项技术开始普及的一年。届时，通过简单提示生成视频内容的能力将有更大提升，内容创作的边界将被拓宽，这一趋势将影响到各个媒体应用程序，从而改变生产和消费数字内容的方式。

立法与监管让AI更负责

2025年，网络攻击将变得更加频繁和复杂。这也意味着，在检测潜在漏洞、识别异常行为以及应对网络威胁等方面，AI系统将变得更加重要。人们将更加深刻地认识到，以符合伦理道德、确保安全、保持透明、值得信赖且充分尊重知识产权的方式开发与应用AI技术的重要性。面对AI可能带来的偏见与误导风险，需社会各界携手努力应对。

今年，欧盟和中国通过了旨在限制AI造成伤害的可能性的法律，其中将“深度伪造”定为犯罪，对金融、执法等领域应用AI进行了规范。2025年，预计将有更多法规出台，重点是优先保障人权，减少歧视和降低虚假信息的潜在风险。

自主式AI代理或成主流

今天看到的大多数AI工具都专注于执行单一且相对简单的任务，例如生成文本或分析数据作出预测。

相比之下，AI代理则展现出更高的自主性。它们无需具体指令即可运作，能够灵活串联多个任务，并根据执行结果自我调整行为模式。这标志着向实现“通用”AI，即能广泛适用于多种任务类型的AI迈出了重要一步。然而，这也引发了关于是否需要AI监督机制和问责体系等议题。

量子AI与可持续AI是趋势

量子计算有望彻底革新AI。这一技术不仅让AI运算速度更快，还可能解锁其处理全新类型任务的能力。这一突破有望在疫苗研发、药物发现、新材料创制以及新能源开发等众多领域开辟前所未有的可能性。

2025年，可持续AI技术将更加注重能源可持续性和环保问题。人们日益关注到，基于云的AI系统消耗了庞大的电力资源。2025年，科技公司将更多地使用可再生能源为数据中心供电。从通过算法最小化农业用水和用药，到更有效地规划城市交通减少排放污染，设计可持续减少碳足迹的AI应用具有巨大潜力。

(责编：杨曦、陈键)

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