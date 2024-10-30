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全球首个干细胞数据国际标准发布

陆成宽
2024年10月30日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个干细胞数据国际标准发布

　　科技日报北京10月29日电 （记者陆成宽）在29日召开的第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会上，由我国专家牵头制定的全球首个干细胞数据国际标准IS0 8472-1:2024正式发布。该标准的制定和发布，将推动我国干细胞研究和应用快速发展，进一步提升我国干细胞研究的国际合作与交流水平，为全球干细胞研究和应用贡献中国智慧和中国方案。

　　据悉，干细胞数据国际标准ISO 8472-1:2024对实现干细胞海量数据的高效利用具有重要意义，它规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的数据库、数据管理系统、网页接口等，为后续干细胞数据国际标准制定提供了体系构架，将为干细胞转化应用的国际共享、互联互通奠定坚实基础。

　　中国科学院动物研究所所长乔格侠表示，首个干细胞数据国际标准的发布，标志着中国在干细胞数据管理的国际舞台上迈出重要的一步，为全球干细胞数据管理和应用提供了规范和指导，展现了中国在生物技术领域创新实力和国际影响力。

　　大会还发布了人大脑皮质类器官、人小胶质细胞、人间充质干细胞血液相容性评估技术规范等16项团体标准。这些标准涵盖干细胞研究、临床应用、产业发展等方面，由中国干细胞与再生医学协同创新平台协同中国细胞生物学学会标准工作委员会、中国细胞生物学学会干细胞分会等机构组织制定。

(责编：杨曦、陈键)
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