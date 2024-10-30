张芗逸

原标题：市场止跌回稳 新房再现“日光盘”

“10月份是今年最忙的一个月！”这是接受记者采访的一线城市房地产从业人员共同的心声。

9月26日中央政治局会议定调“要促进房地产市场止跌回稳”后，北京、上海、广州、深圳四大一线城市迅速响应。上海、广州、深圳于9月29日，北京于9月30日发布相关文件，优化房地产相关政策措施，涉及调整住房限购政策、优化住房信贷政策、调整住房税收政策等多个方面。

截至10月30日，四地楼市新政均已出台满月。一个月以来一线城市房地产市场温度如何？又呈现出哪些特征？对此，《证券日报》记者实探四大一线城市房地产市场，了解相关情况。

交易活跃

成交量全面大增

“从市场反映看，很多城市、很多项目看房量、到访量明显上升，销售量也有不同程度的增长，房地产的主要指标明显好转。特别是一线城市，10月份以来全线回稳。”10月17日，住房和城乡建设部部长倪虹在国新办举行的新闻发布会上表示。

9月底以来，一线城市房地产市场表现活跃，热度明显提升。以网上签约数据为例，据各地住房和城乡建设部门网站公布的数据统计，10月1日至10月28日，北京、上海、广州、深圳商品房（新房）网上签约套数分别达4227套、8992套、8996套、3818套，比楼市新政出台前的9月1日至9月28日分别增长43%、33%、102%、141%；北京、上海、深圳存量房（二手房）网上签约套数分别达14022套、21922套、5256套，比9月1日至9月28日期间分别增长29%、50%、70%。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，9月底以来，一线城市楼市呈现出全面增长态势，新房和二手房、中心区和外围房源、刚需和改善房源网签量都明显增长，认购量数据增幅还要高于网签量数据。

“9月底以来一线城市市场表现扭转了过去部分数据负增长的现象，环比增幅拉升，市场行情积极。”上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，市场交易的活跃也为供求关系带来了重要变化，新房库存得到消化、二手房的挂牌量也开始减少。

“10月份还没结束，但我们系统二手房的成交量跟上月比已经翻倍了。”上海一位供职于链家的房地产经纪人告诉记者，二手房市场的火热表现一方面是因为新政降低了购房门槛和交易成本，让更多客户能够“上车”；另一方面也是因为此前价格调整积累的“性价比”房源颇具吸引力，正在加速消化。

中指研究院研究副总监徐跃进对《证券日报》记者表示，四大一线城市优化限购、限贷等政策出台后，居民置业意愿明显改善。刚需客户进入市场，消化部分房源，推升了房地产市场活跃度。

新房市场表现同样亮眼，新政出台以来，开盘即售罄的“日光盘”频现，如深圳深业上城学府、中建观玥名邸、上海融创外滩壹号院二期三批次等均在开盘当日售出全部房源。

严跃进表示，这说明购房者入市意愿很强，当前政策是有效的，对于房企去库存、提振市场及行业信心等都有较好的作用。

需求差异

房源价格出现分化

在对一线城市新房及二手房市场进行走访的过程中，记者注意到，在价格整体趋稳的同时，各类房源之间的价格也出现分化。

严跃进表示，经过一个月以来的交易，一线城市量价之间的关系发生了一定变化，特别是二手房价格调整到位，价格“跌跌不休”的状态得到改变，总体以趋稳为主。

“海淀这边学区好的‘老破小’价格还比较坚挺，同片可选的次新房也比较有限。学区一般的‘老破小’价格已经和次新房拉开了距离。”北京链家一名深耕海淀区的房地产经纪人告诉记者，这是客户综合考虑购房预算、居住体验、学区等多重因素的结果。

“买房还是看自己的需求，一个人住对面积和学区都没什么要求，选这里的老房子就是看中性价比。”计划在回龙观地区购房的李女士表示，目前她还在通过中介和房主谈价格，10月份以来房主已经提价两次，如果接下来房主的出价突破她的心理底线，她就会转向其他同类房源。

除北京外，其他一线城市也出现了房源分化情况。一名广州链家房地产经纪人告诉记者，从这个月他接触到的情况来看，自身条件有限的低总价房源备受刚需人群的青睐，新房、次新房则更受具有改善性住房需求群体的欢迎。

“刚需购买二手小户型、改善性住房需求购买新房大户型这个特点在一线城市都很突出。”李宇嘉分析称，一线城市前期人口流入较大，刚需潜在购房群体庞大。同时，由于前期一线城市房地产市场的火热，改善性住房需求也具有一定规模。9月底以来，在价格调整到位后，两类需求均得到充分释放，各类购房者在比较不同房源后选择了各自认可的房源。

筑底显现

止跌回稳态势有望持续

倪虹在10月17日国新办举办的新闻发布会上表示，中国的房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。

从一线城市10月份的市场表现来看，止跌回稳的迹象已经出现。展望未来，一线城市“银十”的亮眼表现能否持续？房地产市场是否会维持止跌回稳态势？

“关键在于后续需求的可持续性。”李宇嘉表示，目前一线城市成交量增长幅度比较大，但市场还存在买方市场的特征，交易量提升能否带动价格持续企稳、在价格回稳后成交量能否维持现有水平是影响未来市场表现的重要因素。

严跃进认为，9月底的一系列政策比较积极到位，市场上观望情绪减轻，预计未来市场热度将会持续，呈现出量升价稳的态势。

徐跃进表示，短期来看，核心城市销售回稳态势有望延续。对于一线城市，在多个有利因素支持下，房地产市场量价有望逐渐企稳。从房价来看，核心城市房价经过长时间调整，已经逐步到位，同时，主流房企也在实施保价策略，对稳定新房价格也将起到积极作用。从销售来看，随着核心城市继续放开限制性政策，市场预期和信心得到进一步提振，预计核心城市房地产市场交易量将逐渐筑底恢复。

(责编：杨曦、陈键)

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