耿丹丹

原标题：“风光”产业集聚发展动能

风区面积占全疆66.3%，被确定为国家千万千瓦级风电基地；装备制造企业29家，已建成西北规模最大、产业链最全的风电装备制造基地；建成包括哈郑直流在内的“一直两交”共3条疆电外送通道，其中哈郑直流外送清洁能源占比已超过40%……近年来，新疆哈密市积极用好“风光无限”的新能源优势，乘势而上，集聚发展动能。

在位于新疆九大风区之一的十三间房风区，中船风电哈密百万千瓦风储一体化项目于今年6月份实现全容量并网发电，这也是全疆单体规模最大的风储一体化项目。中国船舶集团风电发展有限公司风场运营中心副主任李帅介绍，该项目安装150台6.7兆瓦低温型风电机组和30万千瓦/120万千瓦时电化学储能装置，并搭载自主研发的风储协同控制系统，有效改善风电上网波动性。

近年来，哈密市持续扩大新能源电力装机规模，积极打造十三间房、三塘湖、淖毛湖和东南部四大新能源集群。国网哈密供电公司统计数据显示，目前，哈密风电装机容量1669.5万千瓦，全疆占比43%。今年前9个月，新建成并网装机257.35万千瓦，在建新能源项目装机约4000万千瓦。

作为国家级专精特新“小巨人”，哈密中车新能源电机有限公司自2015年落户以来，自主研发的产品不断迭代升级。8月份，疆内首个10兆瓦双馈风力发电机传动链下线。哈密中车新能源电机有限公司党支部书记、总经理覃化彦介绍，对比之前的半直驱和直驱发电机传动链，有效降低了双馈风力发电机传动链成本，单位重量的机组功率提高了3%到5%。

目前，哈密市有规模以上装备制造业企业10余家，风电设备各种零部件本地制造比例达70%以上。立足风电资源禀赋，哈密正推进新能源与现代煤化工、数字经济、氢能及算力等产业高度耦合发展，出台制氢加氢一体站技术规范，投运氢燃料重卡；建成哈密市融合算力中心暨三网合一算力网示范项目，目前已有20多家企业与算力中心开展合作。

为了让新能源“发得出”“用得好”，新疆先后建成“两交两直”4条外送通道，哈密也不断畅通外送通道。2023年8月，疆电外送第5条通道——哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程开工建设。预计建成投运后，新疆电力外送能力将达到3300万千瓦，清洁能源外送电量占总外送电量的比例将从现在的近三成提升到五成。

哈密市副市长李建勇介绍，今后，将加快构建新型电力系统，实施一批源网荷储一体化项目，重点引进氢能、算力、新材料等高载能产业，增强新能源消纳能力，打造千亿元级电力新能源产业集群。

(责编：杨曦、陈键)

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