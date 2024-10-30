人民网记者 郝帅

“豪门恋曲”“逆境重生”“潜能爆发”.......近年来，微短剧以其耗时短、节奏快、情节跌宕起伏等特点，吸引了大量观众。据《中国网络视听发展研究报告（2024）》显示，经常观看微短剧用户占比达39.9%，仅次于电视剧/网络剧和电影/网络电影，31.9%的用户曾为微短剧内容付费。

然而，随着市场的快速膨胀，微短剧行业也暴露出情节缺乏深度、内容偏向低俗、付费观看背后隐藏着诸多“套路”等诸多问题。这些问题不仅阻碍了行业的健康有序发展，也侵犯了消费者利益。

记者梳理发现，在人民网“人民投诉”平台有多起关于微短剧诱导扣费的投诉。有网友反映，家里老人使用某微信小程序看短剧，多次被莫名扣费，本人毫不知情，多次协商一直未解决问题。还有网友投诉称，老人在使用某软件看微短剧时，页面显示“全集0.1元观看”，老人付费成功后继续看剧，被在未告知的情况下继续扣费99.9元，严重侵害了消费者的权益。

人民网“人民投诉”平台关于微短剧诱导扣费的投诉截图。

据中消协发布的2024年上半年消费维权舆情热点显示：APP上充值后却发现可观看的微短剧数量过少；APP声称开通会员“可畅看平台所有短剧”，实际上需要跳转至第三方平台，且可能额外付费的诸多案例中，消费者维权时常面临“找不到人工客服”“平台规定虚拟商品一经售出概不退换”等困扰。

对于微短剧领域存在的乱象，中消协表示，在微短剧行业迅速发展的机遇期，有关部门加强行业监管、做好规范引导，平台压实主体责任、尊重消费者的需求和感受，是保障消费者权益、推动行业高质量发展的必要之举。

那么，消费者面对这类的消费“陷阱”该如何维权呢？

其实，微短剧的付费属于预付费的一种，可以参考消费者权益保护条例中对预付费的专门规定。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍在接受媒体采访时表示，所有的这样预先缴费必须要签合同，这个合同可以是纸面的合同，也可以是在互联网上有网民协议的合同，合同必须明确约定什么情况下可以退费、怎么退费、相关的计算标准是什么。一旦节目被暂停了、节目出现问题了或者是消费者觉得节目不好看想退费，这种情况要按照原来的合同来办。

除了付费乱象，微短剧的内容违规问题也频频发生。一些微短剧以低俗、庸俗、擦边的内容为“卖点”，吸引观众眼球；一些微短剧的剧情烂俗，缺乏创新，同质化严重；还有的微短剧，剧情虎头蛇尾，制作水平也良莠不齐。

微短剧行业快速发展带来的一系列问题，已经引起监管部门的重视。今年6月1日，国家广播电视总局正式实施《国家广播电视总局办公厅关于进一步统筹发展和安全促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》，明确微短剧施行分类分层审核，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。

“这些问题是发展中存在的短板，我们坚决反对、必须治理。”国家广播电视总局副局长董昕表示，对于微短剧存在的粗制滥造和乱收费等问题，要完善规则、综合施策。要持续推动品牌创建，用“微短剧+”赋能千行百业，跟着微短剧去旅行、跟着微短剧去游世界、跟着微短剧认识某个领域，都是推的重点。要积极鼓励推动重点播出平台实施“反哺”措施，引导市场分配机制由流量推广向内容创作倾斜，使微短剧更有生命力。

(责编：杨迪、吕骞)

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