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自驾游市场蓬勃发展

杨秀峰
2024年10月30日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：自驾游市场蓬勃发展

据交通运输部数据，今年国庆假期期间，全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，其中公路人员流动量最大，达到184616万人次。在公路人员中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量达到158541万人次，占交通出行人数的八成左右。

在旅游消费持续升级和人们追求自由、个性化旅行方式的背景下，自驾游市场迎来了前所未有的发展机遇。自驾游市场当前整体情况如何？推动其健康发展应如何发力？

产业生态活力显现

《2024中国自驾游报告》（以下简称《报告》）显示，自驾游已成为国民旅游的首选方式，尤其在节假日和周末等休闲时段，其增长势头更为强劲。自2017年以来，全国自驾游人数在国内旅游总人数中的占比已连续七年超过60%。

中国社会科学院旅游研究中心特约研究员、新时代文化旅游研究院院长吴若山表示，调研数据显示，今年暑期自驾游热度同比增长62%，清明假期热度增幅高达190%，“五一”假期、端午假期的自驾游热度也均有不同程度增长。“从空间维度来看，中长途自驾游依然是主流，目的地选择更趋多元化；从产品维度来看，文化体验成为游客需求主要增量；从客群画像维度来看，‘80后’‘90后’是主流人群，亲子家庭自驾游占了一半份额。”吴若山说。

调研数据显示，今年1月至8月，我国自驾游目的地客流热度排名前十的省份分别为广东、海南、新疆、四川、云南、山东、浙江、福建、贵州、江苏。除传统热门旅游城市外，一批小城崭露头角，凭借独具特色的美食、美景以及丰富的历史文化和民俗风情等，吸引着越来越多的游客。比如，扬州、镇江、南通、普洱、常州、保山、赣州等城市自驾游客流量增长明显。

业内人士指出，随着自驾游方式的日益流行，“旅游公路”“旅游风景道”和“美丽公路”等概念已成为市场热点。这些专为自驾游设计的公路和风景道不仅提升了自驾游的体验，还进一步推动了自驾游市场的持续发展。目前，自驾游市场已步入持续高速增长的阶段，展现出强大的市场潜力和发展前景。

自驾游行业是一个涵盖旅游者、车辆、道路、景点和信息服务网络等要素的生态系统，“人—车—路—景—网”5个核心要素共同构建了自驾游产业链，衍生出车辆租赁、路线规划等一系列服务。

吴若山表示，随着出游半径扩大，自驾游客在目的地的停留时间延长，带动了住宿、餐饮、休闲等消费显著增长。当前，自驾租车公司、旅游平台、专业自驾游公司和创新型企业等都在自驾游市场中激烈竞争，自驾游不仅打通了产业链堵点，还激发了产业活力，串联了多个领域，创造了可观的经济价值和社会效益。

带动租车市场增长

据飞猪数据，今年国庆假期期间，国内租车预订量同比增长超四成。有测算数据显示，租车自驾市场成为自驾游行业的主要增量来源，市场规模正以每年10%的速度快速增长。专家指出，排除返乡、探亲、异地通勤等因素后，预计2024年国内的私家车自驾游与租车自驾游的频次比例将达到7∶3。尽管目前私家车自驾游仍占据主导地位，但租车自驾游的年复合增速远超私家车，因此，未来租车自驾游的占比将持续扩大。

《报告》显示，2018年至2020年，汽车租赁相关企业的年度注册增速均在25%以上；当前租车自驾游潜在用户规模预计约2亿人次。整体来看，到2030年，国内租车市场规模将达到3000亿元，年复合增长率约为15%。

在行业格局方面，目前已形成了以租车平台、在线旅游平台、聚合平台及垂直平台等为代表的竞合格局，然而，行业集中度相对较低，竞合关系呈现多维交叉态势。线下市场参与者数量庞大，以数十万计；而线上市场主要参与者则相对较少，在百家以内。其中，飞猪租车、携程租车、神州租车、一嗨租车等线上平台在自驾游市场中深耕细作，逐渐在服务力、资源力、品牌力、创新力以及国际化发展等方面形成了各自的竞争优势。

携程集团副总裁、租车和用车事业部CEO宋臻认为，租车市场潜在消费群体庞大，特别是短租自驾游市场将持续火热。但市场上存在的隐性费用、诱导保险、赔付不透明等问题严重影响了用户的租车体验。此外，行业缺乏公开通用标准，导致收费、保险、理赔等环节信息不透明，阻碍了租车市场健康发展。未来，租车市场竞争将聚焦在服务质量和用户体验上，价格竞争不再是主导。推动租车标准化、提升用户取还车便利度等规范落地，将为自驾游市场长远发展奠定坚实基础。

“整体来看，当前自驾游市场供给端发展并不均衡。”北京第二外国语学院旅游科学学院院长吕宁表示，尽管租车公司、在线旅游平台等纷纷涉足，但龙头企业不多。同时，自驾游产品供给质量也有待提高，特别是在租车自驾游途中的安全保障及应急救援等方面，需要进行标准化管理。

推动供需更好匹配

自驾游作为一种结合了自由、灵活与探索精神的旅游方式，在全球范围内已经历了从孕育、勃兴、普及、规范、高速增长、国际化再到数智化的多个发展阶段。相较于全球自驾游市场的成熟与多样性，国内自驾游仍处于新兴阶段，发展迅速并且面临着新的变化与机遇。

吴若山表示，通过在20余个城市开展实地调研，并与行业组织、在线旅游企业、汽车租赁公司、旅游景区、旅行社等各领域的专业人员进行广泛交流与探讨，发现当下自驾游市场存在诸多问题：整体市场较为分散和薄弱，行业供给仍处于初级阶段，交通和旅游公共服务不足，相关行业融合水平相对不足，且行业标准存在较多空白等。

尽管各地纷纷推出自驾游主题线路和产品，但具有品牌影响力和市场号召力的IP产品仍然稀缺。中国旅行社协会自驾旅行分会执行会长夏晗表示，自驾游产业的兴起基于社会经济发展的自然规律。然而，目前市场供给端升级迭代相对滞后，供需不匹配成为问题的核心。“解决之道在于关注产业需求主体，推动供给端与需求端更好匹配。”夏晗说。

作为一种新兴的旅游形态，自驾游市场的变化不仅与供给端有关，还与消费者需求的转变紧密相连。中国劳动关系学院教授翟向坤表示，旅游消费日益成熟理性，以及用户年轻化趋势渐强，市场迎来新挑战。供给方要在产品细化、安全保障、数字化建设等方面修炼内功，通过一系列创新和改进来满足年轻自驾游客户的多元化需求。

如何推动自驾游市场健康可持续发展？

西安外国语大学旅游学院副教授赵静认为，在确保旅途安全的前提下，加强基础设施建设和提升服务质量是关键。要完善沿线服务设施；倡导绿色出行与文化尊重，保护自然环境和尊重当地文化；加强安全教育与监管，提高游客自我保护意识，建立旅游安全监管体系。

业内专家建议，有关部门应加强行业规范、提升服务品质、完善公共服务、促进产业融合、加强综合监管、完善行业标准。同时，成立自驾游行业委员会，制定明确的自驾游定义和分类标准，形成行业共识。此外，服务平台应聚焦自身优势，如租车公司完善取还车及救援服务，在线旅游平台提供丰富旅游产品，聚合平台拓展合作车行，以满足自驾游市场的多样化需求。

(责编：杨曦、陈键)
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