人民网记者 黄盛

2024年10月30日，创业板迎来发展十五周年的时间节点。

自2009年10月30日，首批28家公司正式登陆创业板起步，十五年来，创业板市场从无到有、从小到大，不仅吸纳了1358家上市公司，总市值超12万亿元，培育了一批聚焦主业、坚守创新、业绩优良的科技企业，还担当了资本市场“先行先试”的试验田，进行了一系列贴近创新型、成长型企业发展特征的制度尝试和创新，为资本市场积累了制度建设经验。

服务科技企业

凸显板块创新属性

十五年来，创业板吸引了一大批聚焦主业、坚守创新的企业上市。深交所数据显示，截至2024年10月29日，按证监会行业分类统计，创业板公司涵盖了64个行业，其中公司数量排名前五的行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业，上述行业公司数量合计689家，占比超过50%。

在这其中，创业板坚守定位，服务先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域。截至2024年10月29日，创业板战略性新兴产业公司共计920家，占比67.76%。其中，新能源、新能源汽车和节能环保产业公司共计171家，占比13%，积极培育壮大绿色发展新动能；新一代信息技术产业和数字创意产业公司家数共计339家，占比25%，有力促进数字经济蓬勃发展；高端装备制造产业、生物产业、新材料产业公司家数共计400家，占比29.46%，支持先进制造业不断提质增效。

此外，十五年来，创业板公司累计总研发投入近万亿元。以2023年年报数据测算，板块总体研发强度为5.04%，高于A股平均水平1.78个百分点。在1358家创业板公司中，研发人员57万人，平均每家公司研发人员超400人，研发人员约占员工总数的二成，其中近230家公司研发人员占比超过30%。有50余家创业板公司参与国家实验室建设，其中七成公司取得的科研成果已完成转化；有894家创业板公司与高校、科研院所存在合作研发，其中800家公司的科研成果已实现转化；有201家创业板公司与国际组织或企业等共同开展技术研发创新，其中192家公司已实现科研成果转化。

制度“先行先试”

加速多层次资本市场建设

创业板担当了资本市场“先行先试”的试验田，进行了一系列贴近创新型、成长型企业发展特征的制度尝试和创新，平稳起步并稳定运行，为资本市场积累了制度建设经验。

例如，自启动之初，创业板施行了投资者适当性管理制度，这是境内资本市场首次在投资者适当性管理上做出的有效探索和制度安排。

2012年，创业板出台了较其他板块更为严格的退市制度，并直接推动了主板市场新一轮退市制度改革，市场化退市指标、快速退市、严控恢复上市标准等规定在主板退市制度改革中被借鉴或采纳。

针对新经济企业的特征，创业板首推行业信息披露指引并形成体系，提高了信息披露的有效性和针对性，为后续其他板块推行行业信息披露体系提供了借鉴经验。

作为资本市场“增量+存量”同步推进的改革，创业板改革并试点注册制统筹推进发行承销、交易、再融资、并购重组、信息披露监管等一系列基础制度创新，为后续全面注册制改革积累了经验。

深交所负责人表示，整体来看，创业板目前已经基本形成了内容透明、层次清晰、形式统一的监管规则体系。特别是注册制改革落地后，创业板设置更加市场化的重大资产重组制度，进一步扩大交易各方博弈空间，增加定价灵活性，将发行股份购买资产的股份发行底价从市场参考价的90%下调至80%。截至2024年10月25日，创业板累计实施完成496单重大资产重组方案，涉及交易金额5547.78亿元，募集配套融资金额合计1306.05亿元。

同时，创业板实行更加灵活的股权激励机制，引入的第二类限制性股票放宽激励对象限制，同时兼具折扣优势和出资时点优势，激励作用更加明显，为公司吸引和留住创新人才发挥了重要作用。截至2024年10月25日，创业板上市公司已推出736单向激励对象授予第二类限制性股票的有关计划，涉及股份数量63.88亿股。

助力企业成长

推动创新与资本正向循环

创业板市场的发展，推动创新与资本的正向循环。据深交所统计，有695家创业板公司在上市前获得近2569家次创投机构投资，投资金额超699.94亿元；以目前股价模拟测算，投资增值率近10倍。其中，有205家公司为注册制下新上市公司，获得933家次创投机构投资，投资金额合计282亿元。同时，也有效带动了深创投、达晨创投、同创伟业等一大批创投机构成长壮大，并引导其积极投入符合国家战略、突破关键核心技术的创新型企业。

此外，创业板公司在内生发展的同时，通过并购创新企业，或者设立产业并购基金的方式支持创业创新、孵化中小微企业。由此，形成了一个支持创新的生态圈，引导资源向高效率、高效益、高成长的领域聚集，打造产、学、研、资共同服务国家创新驱动发展战略的良好生态。

深交所负责人表示，将着力完善适应新质生产力特征的发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制，全方位加大对优质科技企业的包容性、适应性和精准支持力度，引导更多先进生产要素向科技领域聚集，加强信息披露和公司治理监管，推动上市公司提升公司质量和投资价值，促进科技、资本和产业高水平循环。

(责编：罗知之、吕骞)

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