人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）中电联日前发布的《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。

用电量是国民经济发展“晴雨表”。《报告》显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。其中，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量4.74万亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量1.4万亿千瓦时，同比增长11.2%。

高技术及装备制造业用电量增速领先。《报告》指出，在第二产业中，前三季度，制造业用电量同比增长5.8%。分大类看，前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点。其中，电气机械和器材制造业中的光伏设备及元器件制造用电量同比增长36.2%，通用设备制造业中的风能原动设备制造用电量同比增长19.6%。与此同时，前三季度，四大高载能行业用电量同比增长3%，增速比上年同期回落1.1个百分点。

第三产业用电量延续快速增长势头。《报告》显示，前三季度，第三产业用电量1.4万亿千瓦时，同比增长11.2%，增速比上年同期提高1.1个百分点。其中，批发和零售业用电量同比增长16.6%，租赁和商务服务业用电量同比增长12.5%。

值得注意的是，《报告》认为，在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，前三季度，互联网和相关服务用电量同比增长24.4%；电动汽车保持高速发展，充换电服务业用电量同比增长56.7%。

“四季度，国家陆续出台一揽子增量政策促进经济社会发展，预计国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，有助于促进电力消费增长。”《报告》认为，综合判断，预计2024年全年全社会用电量9.9万亿千瓦时，同比增长7%左右，超过2023年全年6.7%的增速。

(责编：罗知之、吕骞)

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