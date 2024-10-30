人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业持续转型升级 用电量折射经济运行新动能

2024年10月30日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）中电联日前发布的《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。

用电量是国民经济发展“晴雨表”。《报告》显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。其中，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量4.74万亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量1.4万亿千瓦时，同比增长11.2%。

高技术及装备制造业用电量增速领先。《报告》指出，在第二产业中，前三季度，制造业用电量同比增长5.8%。分大类看，前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点。其中，电气机械和器材制造业中的光伏设备及元器件制造用电量同比增长36.2%，通用设备制造业中的风能原动设备制造用电量同比增长19.6%。与此同时，前三季度，四大高载能行业用电量同比增长3%，增速比上年同期回落1.1个百分点。

第三产业用电量延续快速增长势头。《报告》显示，前三季度，第三产业用电量1.4万亿千瓦时，同比增长11.2%，增速比上年同期提高1.1个百分点。其中，批发和零售业用电量同比增长16.6%，租赁和商务服务业用电量同比增长12.5%。

值得注意的是，《报告》认为，在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，前三季度，互联网和相关服务用电量同比增长24.4%；电动汽车保持高速发展，充换电服务业用电量同比增长56.7%。

“四季度，国家陆续出台一揽子增量政策促进经济社会发展，预计国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，有助于促进电力消费增长。”《报告》认为，综合判断，预计2024年全年全社会用电量9.9万亿千瓦时，同比增长7%左右，超过2023年全年6.7%的增速。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
制造业持续转型升级 用电量折射经济运行新动能
　　人民网北京10月30日电 （记者杜燕飞）中电联日前发布的《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。 用电量是国民经济发展“晴雨表”。…
数读中国 | 从电力指标看经济运行新动能新趋势
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部