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工商银行迅速推进支持小微企业融资协调工作机制落地

2024年10月30日09:25 | 来源：人民网
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为提升金融服务质量、切实增强小微企业金融服务获得感，工商银行快速部署落实支持小微企业融资协调工作机制要求，以更大力度、更实举措做好普惠金融大文章。

靠前部署抓落实，组建四级专班助力小微企业融资。聚焦贯彻落实小微企业融资协调工作机制总体部署，工商银行从服务大局的战略高度加强集团统筹，坚持主动融入、一体推进。总行层面组建专项工作组，强化组织领导，调动全行资源推动工作落实；各省分行、市分行、支行建立工作专班，实现与各省级、市级政府工作机制和区县工作专班逐级对接，形成四级联动、上下贯通的工作格局，发挥系统合力推动更多金融活水精准直达小微企业。

对接走访快行动，把金融服务送达小微企业。支持小微企业融资协调工作机制建立以来，工商银行迅速组织“千企万户大走访”活动，开展“千企万户直通贷 一笔一画做普惠”主题宣传，深入园区、社区、街道、乡村，深入了解小微企业经营情况和融资需求，广泛开展政策宣讲。

在深圳，工商银行专业金融服务团队走进银星科技园，为入驻园区的新兴产业企业提供专属金融方案；在山东，工商银行与山东省“产业大脑”能力中心服务平台签署金融创新业务合作协议，向30余个产业集群中小企业介绍工行数字普惠产品和集群融资方案；在北京，工商银行借助“伙伴易融”数字化平台，基于8000余户专精特新中小企业、独角兽等企业信息打造经营视图，完善企业画像功能，为科技型企业精准匹配“伙伴e贷”等特色融资产品；在重庆，工商银行深入小微企业生产经营各类场景，结合区域特色打造“专精特新贷”“巴渝e贷”“巴渝烟火贷”等特色产品，推出“直通贷”系列产品与服务，更好适配小微企业个性化融资需求。

资源保障增动能，完善支持小微企业融资长效机制。工商银行深入践行金融工作的政治性、人民性，把破解小微企业融资难题作为工作的着力点和突破点，持续加大资源投入，靠前对接一揽子增量政策，推动各项政策措施不折不扣落实到位。

在贷款资金接续安排方面，工商银行积极落实无还本续贷政策，优化调整业务流程，将续贷融资服务纳入小微企业融资协调工作机制重点工作统筹推进，帮助企业缓解资金周转困难。在降低普惠融资成本方面，工商银行通过提高数字化水平和触客能力，减少小微企业融资中间环节，合理确定贷款利率水平，切实减轻小微企业综合融资成本。在基层人员减负赋能方面，工商银行优化尽职免责、考核激励等政策，完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，更好激发基层动力、活力、创造力。

工商银行相关负责人表示，未来将按照小微企业融资协调工作机制统一安排，进一步提升小微企业综合服务能力，切实当好服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石，为巩固增强经济回升向好贡献更大力量。

(责编：董童、李源)
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