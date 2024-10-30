人民网记者 许维娜

“当前，山东省交通运输厅正着力打造交通‘智慧大脑’，构建统一的数据底座，实现了公路、水路、铁路、机场、城市交通等各业务领域系统数据的全量实时汇聚，共汇聚数据 657.8亿条，其中政务类数据汇聚93.1亿条。”日前，记者从山东省交通运输厅获悉，目前该省已制定超过960类标准数据字典、1000个以上数据质量规则，全力破解行业信息孤岛和数据烟囱问题。

当下，数据要素市场建设备受关注，多地正通过实际行动积极落实并推动其发展。而在推进数据要素市场建设的进程中，加快公共数据资源开发利用至关重要。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》），聚焦破除公共数据流通使用的体制性障碍、机制性梗阻，提出了17项具体措施。

记者了解到，这是国家数据局成立一年来的首份中央层面发布的文件，首次明确公共数据可以授权运营及相关规定。

在《意见》的有力推动下，数字政府建设应如何更加有效地利用公共数据资源，从而切实提高政务服务效率与治理能力？

“公共数据开发利用能够有力推动数字政府建设工作迈上新台阶。”近日，国家发展改革委国家信息中心副主任周民在接受记者专访时表示，公共数据开发利用对于数字政府建设具有举足轻重的意义。对此，《意见》专门提出“统筹推进政务数据共享”，进一步推进跨层级、跨业务政务数据共享以及业务协同。

周民表示，《意见》能够有效提升数字政府建设工作，主要体现在三个“提升”：

一是提升政务服务效率。在公共数据的赋能作用下，政府部门之间能够打破信息孤岛，优化业务流程，实现“一网通办”“高效办成一件事”，减少重复提交材料的繁杂程序，减少群众和企业办事时间。

“通过公共数据共享，大幅优化提升教育、医疗、养老、住房、商事服务等领域的公共服务，实现企业和个人全生命周期重要阶段“高效办成一件事”重点事项落地，不断增强群众和企业的获得感。”他举例说。

二是提升政府治理能力。公共数据资源的开发利用促进了跨部门业务的协同合作，从而提升了政府整体的治理效能，尤其是在市场监管、应急管理、社会保障、城市治理等关键领域。如城市治理中，可以通过共享交通、环境和人口数据，进行智能化管理和监测，及时应对突发事件，优化资源配置，实现高效治理。

三是提升决策的及时性和科学性。通过数字技术深度挖掘和分析公共数据资源，政府能够获得更加精准和实时的信息反馈，从而进行科学决策，提高政策的时效性和科学性。《意见》提出，“支持人工智能政务服务大模型开发、训练和应用，提高公共服务和社会治理智能化水平”。在经济调控、公共卫生等领域，通过大数据分析，政府能够提前预判风险，提升公共管理的精确性和前瞻性。

《意见》明确了共享、开放和授权运营三种供给方式。对于公共数据资源，开发开放是导向，安全依规是前提。公共数据授权运营是对那些潜在价值高，具有一定敏感性的数据，无法直接向社会开放，需要依托更加专业的力量，付出一定的治理和开发成本，形成数据产品和服务供社会各方调用。

在周民看来，公共数据资源的开发利用过程中，主要的安全风险可以归纳为三个方面：一是个人信息泄露与滥用；二是重要数据面临的安全威胁；三是运营机构可能存在的数据滥用和不正当竞争行为。

周民还表示，为建立有效的风险防范体系，建议强化以下几方面工作：一是压实安全管理责任；二是落实安全制度要求；三是强化技术保障能力，鼓励和支持隐私计算、数据空间等技术发展，在确保公共数据大规模、高效率流动的同时，保障流通中的数据安全合规，实现数据动态安全。

(责编：罗知之、吕骞)

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