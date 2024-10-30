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前三季度规模以上文化及相关产业企业营业收入增长5.9%

2024年10月30日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京10月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，据对全国7.8万家规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）调查，2024年前三季度，文化企业实现营业收入99668亿元，按可比口径计算，比上年同期增长5.9%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入41616亿元，比上年同期增长10.0%，快于全部规模以上文化企业4.1个百分点。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，前三季度，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力提升文化产品供给能力，优化文化消费市场环境，文化企业保持平稳增长，文化服务业支撑作用明显，文化领域各行业保持增长态势，文化新业态行业贡献持续增强。

具体来看，主要呈现出以下四方面特点：

规模以上文化企业实现营业收入近10万亿元，文化服务业支撑作用明显。前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入99668亿元，比上年同期增加5559亿元，增长5.9%。分产业类型看，文化服务业实现营业收入53077亿元，比上年同期增长7.6%，增速快于全部规模以上文化企业1.7个百分点；占全部规模以上文化企业营业收入比重为53.3%，比上年同期提高0.9个百分点。文化批发和零售业、文化制造业实现营业收入比上年同期分别增长4.4%和3.9%。

文化领域九大行业保持增长态势，中类行业增长面进一步提升。前三季度，文化领域九大行业营业收入保持上半年全面增长态势。其中，文化装备生产、新闻信息服务、内容创作生产、文化投资运营4个行业营业收入实现较快增长，分别为10.0%、8.2%、7.2%和6.9%，增速分别快于全部规模以上文化企业4.1个、2.3个、1.3个和1.0个百分点。创意设计服务、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道、文化消费终端生产、文化娱乐休闲服务5个行业营业收入同比增速介于2.3—5.8%。43个行业中类中，33个行业实现营业收入同比增长，增长面为76.7%，比上半年提高2.3个百分点。其中，新闻服务、文化经纪代理服务、艺术表演等12个行业中类营业收入同比实现两位数增长。

文化新业态行业快速增长，对文化企业增长的贡献率持续增强。前三季度，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入41616亿元，比上年同期增长10.0%，快于全部规模以上文化企业4.1个百分点。文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为68.2%，分别比上半年、一季度文化新业态行业的贡献率高7.7个和12.7个百分点。其中，娱乐用智能无人飞行器制造、互联网搜索服务、互联网文化娱乐平台、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务、数字出版等6个行业小类延续上半年营业收入同比两位数增长态势。

文化企业利润总额稳定增长，互联网相关行业带动作用较为明显。前三季度，规模以上文化企业实现利润总额7903亿元，比上年同期增长3.9%，营业收入利润率为7.93%。从行业中类看，互联网信息服务、互联网文化娱乐平台等行业实现利润带动作用较为明显。

(责编：杨曦、吕骞)
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