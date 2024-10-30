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体系力不断提升 长城汽车加速全球化进程

2024年10月30日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月30日电 （焦磊）当前，中国汽车品牌正沿着高质量发展路径，不断优化产品结构，加大出海力度，向汽车产业价值链高端攀登。

近日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”）发布2024年第三季度报告，报告显示，今年第三季度，长城汽车营收508.25亿元，环比增长4.65%；综合毛利率20.80%，连续三个季度超20%；归母净利润33.50亿元，连续三个季度归母净利润突破30亿元。

三季度业绩表现也让长城汽车收获历史新高营收。前三季度，长城汽车营收1422.54亿元，同比增长19.04%，创历史新高；净利润104.29亿元，同比增长108.70%。

业内分析认为，健康的财务指标不仅是车企保持高质量发展的动力，也是企业战略布局和体系建设能力的直接反映。

报告显示，长城汽车第三季度新能源车型销售7.91万辆，环比增长8.10%；海外销售12.27万辆，同比增长39.85%；20万元以上车型销售7.20万辆，同比增长8.92%。前三季度，单车综合收入16.66万元，较去年同期提升2.83万元……多项指标显示，长城汽车不断发力智能新能源赛道，强化越野优势，焕新产品结构，高质量出海，市占率健康稳定增长。

长城汽车坦克300开辟南非市场越野新品类。受访者供图

长城汽车坦克300开辟南非市场越野新品类。受访者供图

哈弗推动科技平权与技术普惠，全球累计销量超900万辆；魏牌新能源面向高端新能源市场，持续聚焦智能驾驶、智慧生活等领域的前沿智能科技；致力打造高端豪华越野SUV品牌的坦克SUV第三季度迎来累计销量突破50万辆里程碑；欧拉不断提速海外布局，推进全球化2.0战略；长城皮卡连续26年销量第一，国内终端市占率近50%……五大品牌多维发展，筑牢越野优势和发力新能源智能化技术，长城汽车不断建立起发展优势。

长城汽车总裁穆峰表示，长城汽车将在2025年全面发力新能源领域，秉承品类分化与创新的战略方针，针对不同细分市场制定了明确的产品布局规划。

业绩背后强产品力的支撑作用明显。据了解，长期以来，长城汽车坚持“过度投入研发”，2023年研发投入超110亿元，今年预计仍将保持高位。在智能新能源领域，新一代智驾系统Coffee Pilot Ultra和新一代智慧空间系统Coffee OS 3备受肯定。此外，长城汽车培育的RISC-V车规级MCU芯片——紫荆M100完成研发并成功点亮，在推进软硬一体智能化方面取得关键突破。

此外，在越野性能研发上，穆峰表示，首款解耦越野架构Hi4-Z将三大直驱大功率动力源、全后桥高集成变速器和超大容量电池集成于高强度车架上，在城市通行上更友好，越野输出更强。未来，Hi4-Z将应用在坦克品牌多款车型上。

推进全球化不仅是当下中国汽车行业寻找新增长点的最有效方式，也是汽车产业从做大到做强、提升国际影响力的必经之路。

目前，长城汽车拥有全球用户超1400万，海外销售渠道超1300家，累计海外销量突破170万辆，“生态出海”不断提速。全球化领域，长城汽车深化全动力、全品类、全档次布局，高价值车型销量稳步提升。9月，长城汽车海外销售44105辆，刷新海外单月销量纪录。

就产品在海外的盈利表现，长城汽车董事会秘书兼CFO李红栓表示，海外市场的整体毛利率水平更好，产品竞争力相对竞品更强。坦克品牌和皮卡品牌在国内外的盈利性相当，而哈弗品牌的海外盈利能力则优于国内。未来，魏牌和坦克品牌将进一步走向高端化，盈利能力也会进一步提升。

全球化生产布局上，据介绍，目前，长城汽车在泰国、巴西等地设有3家整车工厂，在厄瓜多尔等地拥有多家KD工厂。长城汽车马来西亚、印尼CKD项目正式投产，巴基斯坦KD工厂第1万辆车下线，塞内加尔KD工厂、越南CKD项目签约，全球化生产能力与日俱增。

加速全球化生产，长城汽车在越南启动CKD工厂项目。受访者供图

加速全球化生产，长城汽车在越南启动CKD工厂项目。受访者供图

中国品牌在出海过程中，面临来自全球各国品牌的激烈竞争，差异化策略将是关键。长城汽车副总裁兼海外业务总负责人史青科介绍，在具体战略上，长城汽车将优化技术创新、产品定位和市场结构，并在2025年新增4座新KD工厂，进一步扩展全球“生态出海”布局。

“通过这种模式，我们能够在当地市场实现生产和组装，降低成本，提高市场竞争力。”史青科说。

推动研、产、供、销、服全面出海，形成全动力、全品类、全档次布局……当下，长城汽车正以身入局，完成从产品出海到“生态出海”的跨越，高质量出海见质见效，为中国汽车产业国际化探索了方向。

(责编：罗知之、吕骞)
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