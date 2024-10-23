原标题：人工智能驱动新能源汽车产业新变革

10月19日，2024世界智能网联汽车大会（WICV）在北京亦庄北人亦创国际会展中心闭幕。为期三天的大会发布了《智能网联汽车全球十大发展突破》《智能网联汽车全球十大技术趋势》《2024世界智能网联汽车大会共识》等一批创新成果，为产业发展提供有力指引。中国工程院副院长、院士钟志华表示，“智能网联汽车全球十大发展突破”高度凝聚了过去5-10年全球智能网联汽车产业的奋斗成果，见证全行业的发展历程。《智能网联汽车全球十大发展突破》和《智能网联汽车全球十大技术趋势》两个文件分别在第一个突破和第一个趋势中同时出现关键词——人工智能。

人工智能与新能源汽车产业深度融合

2015年7月，“人工智能”被写入《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。不到10年的时间，我国人工智能产业蓬勃发展，已经成为促进新质生产力发展的重要引擎，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。近日，中国工业和信息化部信息技术发展司副司长杨亚俊表示，中国初步构建了较为全面的人工智能产业体系，相关企业超过4500家，核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

在人工智能和实体经济深度融合的发展方向下，人工智能已经深度融入各产业，渗透进生活。近年来，新能源汽车产业作为战略性新兴产业，围绕人工智能研发和实践应用，在智能座舱、智能驾驶、智能制造等领域取得重要突破，提升用户驾驶安全性、幸福感、便利度和交通运输效率。

中国工业和信息化部的最新数据显示，完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个，注册用户超过6亿。其中，理想汽车全自研多模态认知大模型Mind GPT于今年3月正式通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，成为首个通过该备案的汽车品牌自研大模型。

在智能制造领域，新能源汽车产业通过融合人工智能、大数据、智能机器人等前沿技术，显著提升投入产出效率，实现提质增效。当前，我国已经培育421家国家级智能制造示范工厂，万余家省级数字化车间和智能工厂，理想汽车常州智能制造基地、理想汽车北京智能制造基地就位列其中。理想汽车通过自研Li-MOS智能制造系统、连山云端预警系统等，实现了数据驱动生产，每40秒下线一辆豪华品质汽车，有效保障车辆质量一致性，实现每辆车全生命周期内的质量追踪管理，树立“上市即上量，上量即高质量”的行业新标准。

人工智能催生颠覆性技术

当前，以大模型和生成式人工智能技术为代表的通用人工智能技术引发了动力变革。人工智能在科技创新领域带来新工具、新方法和新范式，在产业创新领域展现出广泛的应用前景和产品服务创新能力。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，人工智能时代给汽车行业带来最大的变化，就是AI成为驱动汽车变革新的决定性因素。

产业变革的一个重要成果就是“自动驾驶”。在清华大学计算机科学与技术系教授邓志东看来，自动驾驶作为一项颠覆性的重大前沿技术，具有原创性、高效能与高质量的内涵特征，能够带来交通与出行方式的重大变革，也会带来出行服务质量、安全性与整体交通运输效率的大幅度跃升。

2024年10月23日，理想汽车正式推送全新一代双系统智能驾驶解决方案“端到端+VLM”。该方案由端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型共同构成，具备高速迭代的能力，在安全性、舒适性和效率上大幅提升，为实现全自动驾驶乃至无人驾驶提供了一个创新的技术路径。端到端模型用于处理常规的驾驶行为，从传感器输入到行驶轨迹输出只经过一个模型。VLM视觉语言模型具备强大的逻辑思考能力，可以理解复杂路况、导航地图和交通规则，应对高难度的未知场景。世界模型结合了重建和生成两种技术路径，其构建的场景为自动驾驶系统能力的学习和测试创造了更优秀的虚拟环境，使系统具备了高效闭环的迭代能力，确保系统安全可靠。

理想汽车董事长兼首席执行官李想表示，从双系统方案开始，才是真正使用人工智能的方式去做智驾，而人工智能需要大量的数据和算力。10月18日，理想汽车第100万辆新车交付，百万用户规模将提供海量优质数据，结合企业长期保持高额技术投入，理想汽车已经进入技术带动市场、市场反哺技术的正循环阶段，为人工智能融合新能源汽车产业提供优秀范本。预计到2024年底，理想汽车累积的训练里程（数据）将超过30亿公里，训练算力超过8EFLOPS。

理想汽车智能研发副总裁郎咸朋出席2024世界智能网联汽车大会并表示，理想汽车的愿景是在2030年成为全球领先的人工智能企业，而其中智能驾驶会是最核心的方向之一。理想汽车希望通过智能驾驶领域的技术创新与应用，助力推进智能网联汽车产业的持续发展，也共同加速和期待自动驾驶时代的到来。

未来，随着人工智能学科和人才队伍建设、相关法律法规逐步完善，新能源汽车产业将会迎来前所未有的机遇与挑战。新能源汽车企业需要在发展电池、电控、电驱动三大系统关键技术的基础上，持续加大智能化、网联化研发投入，加速科技创新成果落地，催生新兴产业与未来产业，进而助力高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经