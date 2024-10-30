陕京管道输气量突破7000亿立方米
2024年10月30日13:43 | 来源：新华网
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原标题：陕京管道输气量突破7000亿立方米
国家管网集团30日宣布，陕京管道系统累计输气量突破7000亿立方米，为京津冀、陕晋蒙高质量发展注入“绿色动能”。
国家管网集团北京管道公司董事长唐善华介绍，陕京管道系统由陕京一、二、三、四线及永唐秦线、唐山液化天然气接收站、大唐煤制气管线等组成，构筑了“五大进京通道”和环京管网布局，总里程超5500公里，年输气能力800亿立方米。
自1997年陕京一线建成投运以来，陕京管道将来自陕甘宁、新疆、中亚、俄罗斯的天然气，输送到北京、天津、河北、陕西、山西、内蒙古等省份的70多座城市、1000多家大中型企业，最大日输气能力3亿立方米。
运行27年来，陕京管道系统推动天然气在北京一次能源消费中的比重从1997年的0.5%提升至目前的35.8%，使北京成为全球第二大天然气消费城市，带动我国天然气市场的发展。
唐善华说，从清洁能源替代和环境效益来看，7000亿立方米天然气的应用，折合替代标煤9.32亿吨，减少10.24亿吨二氧化碳、3360万吨二氧化硫、5.08亿吨粉尘及840万吨氮氧化物排放，为改善环境质量、建设美丽中国作出积极贡献。（记者 戴小河）
(责编：董童、李源)
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