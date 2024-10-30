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光大银行举办“企航自贸港”跨境金融服务交流会

2024年10月30日15:03 | 来源：人民网
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10月29日，中国光大银行联合海南国际经济发展局在海口成功举办“互联融通 共享未来”——“企航自贸港”中国光大银行跨境金融服务交流会。

光大银行党委书记、行长郝成出席交流会并致辞。郝成表示，光大银行坚持服务国家高水平对外开放战略，海南自贸港贸易投资自由化、便利化发展方向与光大银行跨境金融服务理念高度契合。光大银行将积极把握机遇，围绕企业全产业链、全生命周期，以全球化视角打造“一个客户、一个光大、一体化服务”综合金融特色生态，赋能企业发展。

近年来，海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，积极打造法治化、国际化、便利化一流营商环境，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，全方位助力中外企业从海南“启航”。

会上，海南省财政厅、海南国际经济发展局及海口市相关负责人介绍了自贸港建设发展情况并做政策宣讲。光大银行介绍了跨境金融服务方案及多功能自由贸易账户。

据了解，光大银行积极推动落实国家自由贸易试验区提升战略，围绕“存、贷、汇、兑”四大场景，完善账户体系，并发挥境外机构布局优势，深化自贸分行与境内外机构的联动协同。聚焦自贸港建设，光大银行积极构建链融生态、跨境生态及财资生态体系，着力打造离在岸互补、境内外融合、商投行一体的综合金融服务体系。

(责编：曹淼、李源)
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