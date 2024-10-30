原标题：中国中信金融资产董家渡项目三开三罄 打造产融协同房地产纾困化险新样板

10月27日，中国中信金融资产实施的融创董家渡纾困项目（外滩壹号院二期）三批次正式开盘，158套房源开盘即售罄，实现58.82亿元销售额。该项目自今年4月入市仅6个月，三开三罄，完成清盘，总成交金额215亿元。

9月24日以来，央行、住建部、财政部、金融监管总局等多部门推出一揽子增量政策，推动房地产市场止跌回稳。政策作用下，房地产市场呈现积极变化，房地产发展新模式正在加快构建。建设适应人民群众新期待的好房子，推动城市高质量发展，需要多措并举帮助房企轻装上阵，引导房企结合人民群众需求，积极打造多样化、多元化高品质住房产品，进而促进房地产市场平稳健康发展。董家渡纾困项目正是中信金融资产践行金融工作政治性和人民性，充分发挥逆周期调节的独特功能优势和中信集团协同效应，以高质量金融服务“好房子”建设的生动实践。

2021年下半年，因流动性问题，董家渡项目开发被迫停滞，一度陷入多重困境。项目涉及6家银行的182亿贷款面临逾期风险，且银行因融创主体信用危机，无法对其提供后续拆迁贷款；4400余户居民和280家企业的拆迁款被拖欠，地方政府面临压力；地产商面临严峻的企业生存发展危机。项目出险后，当地政府、银行和融创等多方反复努力，项目仍然无法盘活，相关各方陷入僵局。2022年末，在地方政府的支持下，中信金融资产充分发挥逆周期调节的服务优势，携手银团并协同联动中信集团兄弟单位，综合运用法律隔离、实质管控、封闭运行、重组盘活等专业手段，兼顾地方政府、居民、银行、受困房企等各方诉求，为项目量身定制、开出了多方共赢的解决方案，累计出资85亿元，以“股+债”方式成功实施董家渡纾困项目。该项目也成功探索形成“中信金融资产增量投入重组盘活+中信信托有效隔离+中信咨询、中信泰富地产、实业公司代管代建运营提升+存量金融机构风险化解+配合政府监管资金”的中信特色产融协同纾困地产模式。

在中信金融资产全力推进下，项目于2023年一季度顺利实现复工，有效推动解决了4400户拆迁居民和280户拆迁企业欠付拆迁款的问题，支付工程款约15亿元，预计推动项目复工复产保交楼近900套。同时，公司对项目全流程严格管控，强化项目预售资金监管账户管理，加强巡察严抓项目质量，为项目开发交付提供强大的支持，确保了资金安全和项目高品质，在维护房地产行业健康稳定、服务实体经济方面产生良好示范作用，彰显了社会责任。

作为上海市黄浦区重点项目，董家渡项目是中国中信金融资产与中信集团兄弟单位、融创公司强强联合，秉承中信集团强大的资源优势和专业开发团队的丰富经验，共同开发的诚意之作。董家渡系列项目后续建设正在有序推进，预计2026年外滩壹号院三期也将亮相入市。中信金融资产将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，立足主责主业，发挥主业和协同优势，以攻坚的精神推动各项工作落实，为实体经济高质量发展保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经