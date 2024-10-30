新华社北京10月30日电（记者赵文君）记者30日从市场监管总局获悉，截至目前，国家企业信用信息公示系统共归集了全国1.88亿户经营主体的各类信用信息130.84亿条，依法对外公示。系统的日均访问量突破1.28亿人次，日均查询量超过1700万人次，为社会监督和信用体系建设提供了有力支撑。

这一系统实现了全国1.88亿户的存续经营主体和商事制度改革以来注吊销经营主体的全面查询和公示，助力超682万家企业采取简易注销程序、通过公示承诺书退出市场，降低了企业与社会的制度性交易成本。

据介绍，我国自2014年起实施《企业信息公示暂行条例》，推动信用监管制度在我国的全面落地和大规模推行，加速我国经营主体信用体系建设的步伐。10年来，市场监管部门全面推行了信用信息公示工作，建设运行了国家企业信用信息公示系统。

市场监管部门统一归集各类涉企信用信息，记录在企业名下，形成企业信用画像，通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，在满足社会公众对企业信息需求的同时，接受社会监督。

市场监管总局副局长蒲淳介绍，企业信用信息的全面开放，提供了更丰富、可信赖、易获取的渠道，便利了社会公众对企业信用信息的获取和应用，提高了交易效率，保护了交易安全。同时，推动了包括商业查询在内的信用服务业的发展，信用信息在金融信贷、招标投标、网络交易等领域得到广泛应用。

截至目前，全国列入经营异常名录主体1138.8万户，列入严重违法失信名单1.34万户，同时对3207.2万户经营主体实现信用修复。广泛运用信用风险分类结果开展监管，对全国6000多万户企业进行了信用风险分类。以分类结果为依据，今年以来共对222.95万户企业开展了双随机抽查，既规范了监管行为，突出了监管的精准性和靶向性，也减轻了守法企业的负担。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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