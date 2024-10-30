新华社北京10月30日电 针对欧委会公布的对华电动汽车反补贴调查终裁结果，中国机电产品进出口商会（简称“中国机电商会”）30日发布声明，代表中国汽车行业表示非常遗憾。作为本次调查的行业抗辩方，中国机电商会表示将继续带领企业做好价格承诺磋商工作，并将通过各种法律手段切实维护中国电动汽车行业及企业合法权益。

声明指出，欧委会并未在终裁公告中纠正之前的诸多错误认定，除程序上严重缺乏透明度外，并未从根本上解决背离规则和以往实践进行抽样带来的底层代表性问题，也未对欧盟产业损害指标进行客观分析，因果关系依然存在错误认定。欧委会对本案作出的不公正不合理不客观的认定，严重违反了世贸组织和欧盟反补贴相关规则。

自立案以来，中国机电商会受包括3家中国抽样企业在内的12家中国主要电动汽车企业授权，作为利害关系方参与损害调查程序，积极配合欧委会调查，代表中国电动汽车产业向欧委会提交7次行业抗辩意见；带领3家抽样企业2次赴欧参加听证会并召开新闻发布会，深入表达中方立场和关切，直击欧盟调查中的违规做法；与相关汽车行业商协会开展面对面沟通与对话，呼吁加强合作、实现共赢。

初裁披露后，中方秉持合作共赢理念，本着最大诚意，与欧方进行了多轮技术磋商，就补贴认定、损害分析、因果关系等方面存在的诸多问题进行了客观、公正的阐述和抗辩。但欧方依然罔顾事实，无视世贸组织和欧盟反补贴规则，坚持错误认定，裁定高额反补贴税率。

终裁披露后，在12家电动汽车企业授权下，中国机电商会按照本案调查程序要求，于8月24日代表企业向欧委会提交价格承诺方案。自9月20日起的20余天中，中欧技术团队在布鲁塞尔进行了8轮密集磋商，付出了艰苦努力，取得了重要进展，但欧方始终未积极回应涉及中欧业界的核心关切问题，双方还存在重大分歧。

目前，中欧双方技术团队正在进行新一阶段磋商。中国机电商会表示，期待欧方展现对磋商的最大诚意，按照“务实、平衡”原则，尽快达成双方都能接受的平衡解决方案。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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