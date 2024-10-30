据工商银行官方消息，近日该行根据客户需求，在严格履行审批报备流程后，实现首批股票回购增持贷款的资金发放。这是根据近期中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》要求配套出台的贷款产品，专项支持上市公司和主要股东回购增持上市公司股票。

工商银行积极落实一揽子增量政策，第一时间出台专项信贷新产品，率先实现回购增持产品、制度、系统的全面建立，首批支持的多家上市公司已于10月20日发布公告。

工商银行相关负责人表示，下一步将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照监管部门相关要求，加强贷款资金“专款专用，封闭运行”管理，积极助力提振市场信心，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

(责编：董童、李源)

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