神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功
航天员乘组顺利进驻中国空间站
2024年10月31日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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图为10月30日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十九号航天员乘组和神舟十八号航天员乘组合影照片。
本报酒泉10月30日电 （记者刘诗瑶、喻思南）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年10月30日4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十九号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。
神舟十九号载人飞船入轨后，于北京时间10月30日11时00分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十九号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间10月30日12时51分，在轨执行任务的神舟十八号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎神舟十九号航天员乘组入驻中国空间站。
后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，神舟十九号航天员乘组将进行多次出舱活动，开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实（试）验与应用。
《 人民日报 》（ 2024年10月31日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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