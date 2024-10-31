机、车、仓等技术加速应用
无人快递送入千家万户（经济新方位）
更快——不到24小时，顺丰“无人机+航空货运”协同接驳，让深山脆李跨越上千公里，从枝头鲜到舌头；
更广——中通无人车在多地规模化应用，监管的无人车实际行驶总里程突破100万公里；
更新——最大载重1000公斤、续航160公里，京东推出新一代智能配送车，配送效率再提升；
…………
快递业服务千家万户，随着智慧物流深入发展，无人机、无人车、无人仓加速落地应用，我国快递业快步迈向智能时代。当前，无人快递领域呈现哪些新趋势？人工智能技术如何助力快递业提质升级？记者采访了国家邮政局有关负责人及快递企业。
运力更足、场景更多、覆盖更广
10月25日上午10点，江苏苏州阳澄湖畔，大闸蟹被捕捞上岸，一架丰翼无人机随即载满鲜蟹腾空起飞，最快4分钟，便能到达顺丰阳澄湖中转场；自9月25日开湖以来，无人机已运送大闸蟹超300架次、累计载重超2700公斤。
“今年，无人机运送大闸蟹实现常态化。”顺丰旗下丰翼无人机政务总监陈孝辉介绍，这样不仅提高了源头产地的揽收效率，还能更好满足客户对生鲜的时效需求。“无人机+全货机”协同配送，每天有10吨大闸蟹从阳澄湖“飞”往东南亚，最快48小时送达。
运力更足、场景更多、覆盖更广……今年以来，无人机配送逐渐“飞入”日常生活。“截至9月底，丰翼开通523条航线，飞行超百万架次，运输货物超520万件。”陈孝辉说，通过搭建低空物流网，货物配送时长大幅缩短，以粤港澳大湾区为例，同城平均两小时送达，跨城约3小时送达。
“空中快递员”上岗，“地面快递员”增岗。4月，中通快递上线智驾无人车运营平台，直连40多个城市超100个网点，监管在用无人车超过200辆；5月，北京邮政在顺义区探索使用无人车进行邮件盘驳，往返约30公里，可装超500个包裹；6月，韵达快递无人车在促销旺季投用，与快递小哥“人机携手”，配送效率提升超三成。
无人技术在仓储环节同样大显身手。智能称重、数字“量体”、六面扫描……走进京东物流的智能仓储中心，一个个满载商品的货架在仓库内“游走”。定睛细看，这些货架上长了“脚”——它们便是搭载5G技术的智能拣选和搬运机器人。
“别看它们个头小，却聪明有力气，一旦接到下单指令，便能精准钻入目标货架底部，将其稳稳抬起，送至作业区。”京东物流相关负责人介绍，此套设备每小时可拣货超600单，效率较传统人工提升3到5倍，已应用在10多个智能产业园。
“近年来，邮政快递业创新发展呈现出良好势头，有力支撑业务量持续攀升。”国家邮政局有关负责人表示，无人机、无人车、无人仓等设施装备加速落地，5G、人工智能等新技术不断融入揽收、分拣、运输等各个环节，有效促进了行业自动化迭代、信息化革新、数智化升级，也更好满足了人民群众物流需求。
政策助推，无人快递进入商业化应用阶段
“无人快递经历了初期探索、技术突破和商业化应用3个阶段。”国家邮政局有关负责人说，经过前期技术探索、概念验证到中期解决技术难题、提升技术稳定性，短短10年间，无人快递已由点及面进入商业化应用阶段，有力助推行业降本提质增效。
无人技术为何能在邮政快递领域生根发芽、茁壮成长？
看需求，超大规模市场催生海量寄递需求，为无人技术落地生根提供肥沃土壤。
“近年来，我国电商快递迎来爆发式增长，再加上人们对快递服务时效的要求提高，建设拥有超大容量且处理能力强大的无人仓势在必行。”京东物流相关负责人说，2014年以来，公司已在20多个省份建成40多座智能物流园区，大幅降低物流成本，提升配送时效。
面对日益高效、海量的物流需求，无人技术以速度快、成本低、效益好、灵活度高等优势，在末端配送环节有效支撑了行业的快速增长。“预计未来3到5年，行业有望部署超过20万台无人配送车，进一步带动技术进步和成本降低。”菜鸟集团自动驾驶业务中心总经理杨光说，菜鸟无人车与驿网通、驿站掌柜等APP紧密集成，能够基于网点订单等数据，智能调度车辆，确保及时发车、按时卸车，减少错发漏发比例。
看供给，支持政策接连出台、技术创新走向深入，助推无人快递快速壮大、枝繁叶茂。
“无人机业务发展的每一步，都与政策支持息息相关。”陈孝辉回顾，2017年8月，在民航华东地区管理局支持下，丰翼完成了第一代物流无人机的研发，不久后拿到首张“无人机航空运营许可证”。随着批准项目试点范围不断扩大，一个低空物流网络逐渐搭建，深圳市鼓励创新无人机应用场景，丰翼开通首批无人机急救运血航线，运营业务迈出新步伐。
加强技术储备，进一步释放市场潜力
数据显示：截至9月29日，今年全国快递业务收入突破1万亿元，较去年提前近一个半月。
“今年以来，邮政快递业加快数智化发展，新动能新优势不断形成。”国家邮政局有关负责人表示，随着需求日益增长、企业积极布局和公众接受度不断提升，无人技术在自主导航、智能控制、智能避障等方面取得重大进展，市场潜力还将进一步释放。
“目前无人快递车接驳服务仅限于网点到驿站之间，真正的送货上门还没能实现。”中通快递副总裁金任群说，公司不断为日后无人车进入开放路段加强相关技术储备，今年上线了无人车运营平台，具有无人车准入测试、路权管理和风险预警等功能，方便无人车在不同路段安全稳定运行。
技术创新让企业能够快速响应市场需求。“经过多年发展，无人机具备了更高的飞行稳定性、更长的续航时间、更准的定位能力和更强的载荷水平，能够胜任快速、准确、安全的物流配送任务。”美团无人机业务负责人说，目前美团已初步完成飞行器、自动化机场及智能调度系统的研发工作，让多场景、多天候的大规模无人机配送成为可能。
顺丰投用冷链无人车，提供24小时运力，实现生鲜水果的高效转运；美团将即时零售无人配送服务向社区、景区、公园、校园等多种场景延展，可为用户配送9.2万种商品；中通推出“无人机+无人车”联合配送，整体配送时间较传统模式缩短一半……面对新技术带来的新机遇，快递物流企业加快探索新场景、形成竞争新优势，助力无人快递更加普遍。
据悉，下一步国家邮政局将出台人工智能+邮政快递实施意见，并开展人工智能技术应用试点及研发中心认定，将数字化和智能化触角更充分地延伸到收转运派各环节，有效提高全要素生产效率，推动无人快递加速进入千家万户。
《 人民日报 》（ 2024年10月31日 02 版）
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