本报北京10月30日电 （记者刘志强）国家统计局30日发布数据：据对7.8万家规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）调查，前三季度，文化企业实现营业收入99668亿元，按可比口径计算，比上年同期增长5.9%。

分产业类型看，文化服务业实现营业收入53077亿元，比上年同期增长7.6%；占全部规模以上文化企业营业收入比重为53.3%，比上年同期提高0.9个百分点。文化批发和零售业、文化制造业实现营业收入比上年同期分别增长4.4%和3.9%。

分行业类别看，文化装备生产、新闻信息服务、内容创作生产、文化投资运营4个行业营业收入实现较快增长，分别为10.0%、8.2%、7.2%、6.9%。43个行业中类中，33个实现营业收入同比增长。

文化新业态行业快速增长，对文化企业增长的贡献率持续增强。前三季度，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入41616亿元，比上年同期增长10.0%。其中，娱乐用智能无人飞行器制造、互联网搜索服务、互联网文化娱乐平台、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网广告服务、数字出版等6个行业小类延续上半年营业收入同比两位数增长态势。

文化企业利润总额稳定增长，互联网相关行业带动作用较为明显。前三季度，规模以上文化企业实现利润总额7903亿元，比上年同期增长3.9%，营业收入利润率为7.93%。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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