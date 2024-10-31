新华社北京10月30日电 （记者陈炜伟、戴小河）国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局、国家数据局等六部门30日对外发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。

指导意见提出系列目标，包括“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上；“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现碳达峰目标。

指导意见提出，要正确处理传统能源和新能源“破”与“立”的关系，源网荷储一体推进，全面提升可再生能源安全可靠供应能力；统筹可再生能源供给与重点领域绿色能源消费，加快推进增量替代，稳步扩大存量替代，稳妥推动可再生能源有序替代传统化石能源；协同推进可再生能源与工业、交通、建筑、农业农村等领域融合替代，经济高效推进发电、供热、制气、制氢多元发展和替代；大力推动新技术攻关试点，创新体制机制，加快培育可再生能源替代的新场景、新模式、新业态。

在加快推进重点领域可再生能源替代应用方面，指导意见提出，协同推进工业用能绿色低碳转型，加快交通运输和可再生能源融合互动，深化建筑可再生能源集成应用，全面支持农业农村用能清洁化现代化，统筹新基建和可再生能源开发利用。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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