本报北京10月30日电 （记者刘温馨）记者从中国有色金属工业协会获悉：今年以来，有色金属工业生产经营稳健增长，主要产品产量、投资增长，利润总额增幅明显。前三季度，规模以上有色金属企业工业增加值增长9.7%，高出工业领域3.9个百分点；10种有色金属产量5874万吨，同比增长5.6%。

固定资产投资较快增长。前三季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长24.4%，增幅比全国工业投资增幅高出12.1个百分点。

对外贸易韧性较强。前三季度，有色金属进出口贸易总额2710.6亿美元，同比增长8.7%。

规上有色企业利润总额同比明显增长。前三季度，11464家规上有色金属工业企业实现利润总额2949.7亿元，同比增长42.9%。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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